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Агент Джорджевича высказался о будущем футболиста

вчера, 14:59

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил о будущем игрока.

Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет. Это зависит не только от нас, но и от результатов команды и выступления отдельных игроков.

Также все зависит от финансовой части, которую клуб может себе позволить на данный момент.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:25
На эстонский пост походит). Эта новость стара, как моя половинка).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:23
У него будущее было с КББ. Теперь будущее в Сочи у Мелкадзе.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:58
Предложений, судя по всему, нет...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:38
Надо продлевать,играет же неплохо и забивает.
Брулин
Брулин
вчера в 15:33
Лука Джорджевич сообщил, что в «Сочи» запрещено обсуждать отставку Курбана Бердыева.

70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.

«Без комментариев.

Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:14
Будем надеяться примут правильное решение по будущему футболиста.
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