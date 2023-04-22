Агент Джорджевича высказался о будущем футболиста

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич сообщил о будущем игрока.
Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет. Это зависит не только от нас, но и от результатов команды и выступления отдельных игроков.
Также все зависит от финансовой части, которую клуб может себе позволить на данный момент.
70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.
«Без комментариев.
Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.
70-летний специалист покинул должность главного тренера спустя 5 матчей после назначения.
«Без комментариев.
Нам ничего нельзя говорить на эту тему», – отметил нападающий.