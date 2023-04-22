Агент Джорджевича высказался о будущем футболиста

Агент нападающего «Сочи» Игорь Глушевич сообщил о будущем игрока.

Через месяц будет известно, продлит ли «Сочи» соглашение с Джорджевичем или нет. Это зависит не только от нас, но и от результатов команды и выступления отдельных игроков.

Также все зависит от финансовой части, которую клуб может себе позволить на данный момент.