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В «Спартаке» высказались на тему слухов о возможной отставке Абаскаля

вчера, 19:40

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о слухах по поводу возможной отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову пеплом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше. Тем более команда у нас достаточно молодая, время на её строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно ещё набираться опыта. Нужна определённая стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе.

Поэтому говорить, что команда здесь и сейчас должна добиваться желаемого для всех нас результата, наверное, преждевременно. Будем двигаться дальше, планомерно работать над созданием команды и над тем, чтобы игроки получали опыт, стабильность.

Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что всё пропало. Надо двигаться дальше.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:21
И этот вариант вполне возможен.
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:16
Это не дым от огня, это просто дымовая завеса.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:00
Если слухи пошли, значит...
Как не бывает дыма без огня и без пожара, так не проходит юбилей без юбиляра....
А если Ростов в призах и ЦСКА никто не отменял...
Вот тогда и вспомним о слухах...
ABir
ABir
вчера в 21:35
До конца сезона точно не надо ничего менять в тренерском штабе. А там видно будет. Конечно хотелось бы борьбы за первое место, но пока у Зенита на длинной дистанции нет соперников РПЛ. Жаль, что из борьбы за Кубок так бездарно вылетели. Но интрига за призовые места все еще сохраняется.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:05
Для чемпионата России вполне сойдут и наши тренеры.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:56
Где то о доверии в Спартаке я слышал и не раз.
112910415
112910415
вчера в 20:30
вот и ладно
9w2by576dqhr
9w2by576dqhr
вчера в 20:30
Не надо спешить с отставкой, дать надо ещё времени и усилятся
Capral
Capral
вчера в 20:16
протон, с тобой всё понятно и давно, после того, как ты назвал российских тренеров "ивашками", а Абаскаля великим тренером. Могу сказать тебе только одно- шварц тебе в помощь!
протон
протон
вчера в 20:10
Абаскаль весьма еще актуален, вполне современная и интересная командная игра с теми кто есть. Кто лучше на данный момент чем он?
Capral
Capral
вчера в 20:08
Еще недавно, Спартак лидировал с большим отрывом от ближайших преследователей и многие, даже заговорили о возможном чемпионстве Спартака. Сейчас, когда команда не показывает результат, руководство, вдруг вспомнило, что в Спартаке много молодых. Ну, известная отмазка- на все случаи жизни. Не знаю, чем закончится игра с Краснодаром, но по первому тайму, вразумительной игры у КБ не видно- только деструктив. У Краснодара, напротив- конструктив в атаке, острота, комбинации, тренерская мысль. Посмотрим 2-й тайм, возможно, Абаскаль перевернет игру. Хочу отметить, что гол, быки забили до неприличия офсайдный- такие засчитывать нельзя!!! И хорошо, что в конце 1-го тайма, Краснодар не забил со штрафного, которого и в природе не было!
Giovanny
Giovanny
вчера в 19:55, ред.
Давно пора, очень задержался, да и неустойку нужно срочно делить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
От добра добра не ищут.
Гость
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