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«Рубин» согласовал контракт с Рашидом Рахимовым

вчера, 18:45

Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.

По данным источника, казанский клуб объявит о его назначении завтра, 12 апреля.

Еще одним кандидатом на должность наставника «Рубина» был Курбан Бердыев.

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Все комментарии
Serega Eremeev
Serega Eremeev ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:58
😁😁😁😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:10
Исправьте. Правильно "ахалкетинец". Извините, но кто-то может не понять. Всего доброго.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:03
Посмотрим,что из этого выйдет,но правильно,что не ахалтекинца. У этого и подковы сносились и копыта расслоились от старости.Одни воспоминания :Помню я ещё молодушкой была...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:42, ред.
Ну а что. Рахимов в качестве эксперта на "Матч-ТВ" плотно пообщался с
"коллегами по цеху", такими же бывшими специалистами, добившимися выдающихся успехов на тренерском поприще, набрался у них опыта, знаний, Теперь, в чём я не сомневаюсь, применит их на практике.
sova147
sova147
вчера в 20:33
У Рахимова не было давно команды он очень подкован теоретически. Рубин не простая команда, пожелаем ему найти ключ к успеху...
протон
протон
вчера в 20:18
Наш футбол максимально странный.. физруков которые не добиваются никаких успехов никогда и нигде постоянно берут на работу. Сложно это объяснить
Когда в тонущее торпедо взяли иностранца ноунейма, резко активизировались на любой клуб)) но больше Рахимова доставляет Талалаев...
Что же за мир тренерский такой? Очень тесный, абы кто не зайдёт.
Тренер средненький, но дешёвый в смысле з/п. Можно, конечно, рискнуть, назначив какого-нибудь ноунейма, молодого амбициозного, но риск не всегда оправдан. Методика работы Рахимова всем известна, Рубин на втором месте в Пердиве, рвётся в Вышку. Рахимов оптимум нутришн
66ndf88naax9
66ndf88naax9
вчера в 20:15
Курбана бортанули на этот раз
Giovanny
Giovanny
вчера в 20:01
Не хотят в РПЛ никак.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 19:21
Шалимов вольный Орел. Гогниев откинулся недавно. Березуцкий, Кержаков бунтарь. Красный Жан, где-то. Тарханов. Аленичев, Тихонов, Писарев...бесконечность..
Выбирай! покупай! Живопись!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:55
Рахимовы, Бердыевы... у нас что больше уже достойных нет для Рубина???
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51
Ну что ж завтра и узнаем имя главного тренера Рубина в любом случае время решить поставленную задачу на сезон у него будет.
Гость
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