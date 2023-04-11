«Рубин» согласовал контракт с Рашидом Рахимовым

Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.
По данным источника, казанский клуб объявит о его назначении завтра, 12 апреля.
Еще одним кандидатом на должность наставника «Рубина» был Курбан Бердыев.
Новым главным тренером «Рубина» станет Рашид Рахимов.
По данным источника, казанский клуб объявит о его назначении завтра, 12 апреля.
Еще одним кандидатом на должность наставника «Рубина» был Курбан Бердыев.
Выбирай! покупай! Живопись!
Выбирай! покупай! Живопись!
Когда в тонущее торпедо взяли иностранца ноунейма, резко активизировались на любой клуб)) но больше Рахимова доставляет Талалаев...
Что же за мир тренерский такой? Очень тесный, абы кто не зайдёт.
Тренер средненький, но дешёвый в смысле з/п. Можно, конечно, рискнуть, назначив какого-нибудь ноунейма, молодого амбициозного, но риск не всегда оправдан. Методика работы Рахимова всем известна, Рубин на втором месте в Пердиве, рвётся в Вышку. Рахимов оптимум нутришн
Когда в тонущее торпедо взяли иностранца ноунейма, резко активизировались на любой клуб)) но больше Рахимова доставляет Талалаев...
Что же за мир тренерский такой? Очень тесный, абы кто не зайдёт.
Тренер средненький, но дешёвый в смысле з/п. Можно, конечно, рискнуть, назначив какого-нибудь ноунейма, молодого амбициозного, но риск не всегда оправдан. Методика работы Рахимова всем известна, Рубин на втором месте в Пердиве, рвётся в Вышку. Рахимов оптимум нутришн