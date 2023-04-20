Канчельскис рассказал о вариантах продолжения карьеры

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал о переговорах касательно продолжения тренерской карьеры.

У меня всё хорошо, всё потихоньку двигается. Недавно был в Киргизии, там есть несколько вариантов, которые заинтересованы в моей кандидатуре. Еще есть пару клубов, один европейский, с которым сейчас ведем диалог. Скоро концовка сезона и клубам нужны перемены, перестройки. Поэтому надеемся, что всё получится. Агенты работают, ведут переговоры. Торопиться не надо.