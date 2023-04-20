Канчельскис рассказал о вариантах продолжения карьеры

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о переговорах касательно продолжения тренерской карьеры.
У меня всё хорошо, всё потихоньку двигается. Недавно был в Киргизии, там есть несколько вариантов, которые заинтересованы в моей кандидатуре. Еще есть пару клубов, один европейский, с которым сейчас ведем диалог. Скоро концовка сезона и клубам нужны перемены, перестройки. Поэтому надеемся, что всё получится. Агенты работают, ведут переговоры. Торопиться не надо.
Может там опыт выступления за МЮ пригодится! Всяко лучше, чем всех 41ть.)
Может там опыт выступления за МЮ пригодится! Всяко лучше, чем всех 41ть.)
Так я и предложил ему идти на Матч-ТВ экспертом, они же там не за бесплатно умничают. Тренером в какой-нибудь условный клуб из Кара-Болты разве лучше, да ещё не дай не заладится, потом же не отмоется.
Так я и предложил ему идти на Матч-ТВ экспертом, они же там не за бесплатно умничают. Тренером в какой-нибудь условный клуб из Кара-Болты разве лучше, да ещё не дай не заладится, потом же не отмоется.