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Канчельскис рассказал о вариантах продолжения карьеры

20 апреля 2023, 20:29

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о переговорах касательно продолжения тренерской карьеры.

У меня всё хорошо, всё потихоньку двигается. Недавно был в Киргизии, там есть несколько вариантов, которые заинтересованы в моей кандидатуре. Еще есть пару клубов, один европейский, с которым сейчас ведем диалог. Скоро концовка сезона и клубам нужны перемены, перестройки. Поэтому надеемся, что всё получится. Агенты работают, ведут переговоры. Торопиться не надо.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:08
Просто я работаю,просто я работаю-Канче-ельски-и-сом!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 06:36
Даёшь ток в недоразвитые районы! В Киргизию двигай! На волю, в пампасы!)))
Может там опыт выступления за МЮ пригодится! Всяко лучше, чем всех 41ть.)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 апреля в 22:40
Какая еще карьера, он обычный физрук...
Giovanny
Giovanny
20 апреля в 22:02
Так нигде и не пригодился.
stanichnik
stanichnik ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
20 апреля в 21:23
Доброго Здоровья Юрий!
Так я и предложил ему идти на Матч-ТВ экспертом, они же там не за бесплатно умничают. Тренером в какой-нибудь условный клуб из Кара-Болты разве лучше, да ещё не дай не заладится, потом же не отмоется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stanichnik (раскрыть)
20 апреля в 21:17
Деньги нужны. Жить на что-то надо. Столько лет в простое. Его можно понять.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
20 апреля в 21:14
Ни один уважающий себя клуб не будет приглашать бывшего игрока, ни дня не тренировавшего какую - либо команду. Разве что по формуле " Пусть попробует, вдруг получится".
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 21:06, ред.
А может не надо вам Андрей Антанасович пялить на себя этот хомут, жили себе спокойно до пятидесяти с лишним лет, так и живите дальше. Лучше на ТВ идите экспертом, в пару с Мостовым, там я думаю у вас лучше получится.
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 20:52
"Вариантов море", заинтересованность огромная, агенты работают , торопится не надо - ещё чуток подождать и можно выбирать...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 20:39
В Киргизию, ну это ваще ниже плинтуса,езжай в Европу!
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