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Мостовой: «Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии»

вчера, 17:11

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий касательно возможного получения тренерской лицензии.

Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:42
Это явно не к добру. Абаскаль начал волноваться.
альсато
альсато
сегодня в 11:22
Что там Шурик мелит?..ну во первых-лицензии бывают разные-С,В,А и ПРО...и чтобы дойти до последней, необходимо год проработать в каждой ниже стоящей, к тому же, если у тебя нет ВУЗа (физической культуры)-так и останешься в категории-С!))))
протон
протон
вчера в 23:31
Прекрасно.
Появится молодой и перспективный начинающий специалист.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
"Разговоры разговариваем, значит процесс пошёл, ну а потом посмотрим за развитием событий" - всё логично...)
memphis
memphis
вчера в 18:34
А учиться не пробовал? Только связи?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:14
Лично мне будет не веселей, а грустней.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:14, ред.
Интересный комментарий! Как будто заказал диплом у мастеров качественных подделок!Царёк,так ты учишься,или только бакланишь? Или для тебя экстернат открыли???
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:11
...вчера бывший ,нидерландский ,центральный защитник пытался
выдернуть из дер-ма МЮ и что из этого вышло...! Пойду ещё валидола махну!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:09
Добрый вечер!
Обратите пожалуйста внимание на последнее слово моего поста...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:07
Учиться не хочется, хочется сразу диплом.
shur
shur
вчера в 18:03
...Саня, живётся спокойно, дети выросли в Испании, поговорить
есть с кем на Матч Тв, зачем гимор зарабатывать ! Другое дело
сейчас только и работать в России, спокойно без международок!
Меньше люлей получать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:02
Какой тренер? Он по своей сути не тренер. Есть такая байка " Если человек какое то дело знает, он его делает, а тот кто не знает - других учит" Так вот Мост все время всех учит.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:52
54 уже года Мостовому. К 60-ти продвинется, а к 70-ти скажет:
Не царское это дело - лицензии получать.
Царь и без лицензии смогёт.
Wolverine Beast
Wolverine Beast
вчера в 17:34
Сегодня последний день! Даже не говорите когда получим письмо? Иногда 18-го числа месяца, иногда 24-ого... Человек не может угадать! То есть получается сейчас я заполнил, а "ВАЙЛДБЕРРИЗ.ЭЙЭМ" закроется в 21:00!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Wolverine Beast (раскрыть)
вчера в 17:30
О чём Вы говорите?
Wolverine Beast
Wolverine Beast ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:26
То есть как? Это не была проблемой никогда?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Wolverine Beast (раскрыть)
вчера в 17:23
Здравствуйте. В случае когда приз не был отправлен ввиду того что не была заполнена информация нужная для получения приза повторная отправка не осуществляется. Письма с кодами в этом месяце мы Вам присылали.
rhp3ns4r2r8c
rhp3ns4r2r8c
вчера в 17:23
Разговорами у Царя тренерская карьера и закончится ибо не царское это дело!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:21
Ещё одним тренером будет больше, а значит веселей.
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