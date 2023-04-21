Мостовой: «Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии»

Экс-футболист «Спартака» дал комментарий касательно возможного получения тренерской лицензии.

Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история.