Мостовой: «Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий касательно возможного получения тренерской лицензии.
Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии, разговариваем на эту тему. Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история.
Появится молодой и перспективный начинающий специалист.
Появится молодой и перспективный начинающий специалист.
выдернуть из дер-ма МЮ и что из этого вышло...! Пойду ещё валидола махну!!!
выдернуть из дер-ма МЮ и что из этого вышло...! Пойду ещё валидола махну!!!
Обратите пожалуйста внимание на последнее слово моего поста...
Обратите пожалуйста внимание на последнее слово моего поста...
есть с кем на Матч Тв, зачем гимор зарабатывать ! Другое дело
сейчас только и работать в России, спокойно без международок!
Меньше люлей получать!
есть с кем на Матч Тв, зачем гимор зарабатывать ! Другое дело
сейчас только и работать в России, спокойно без международок!
Меньше люлей получать!
Не царское это дело - лицензии получать.
Царь и без лицензии смогёт.
Не царское это дело - лицензии получать.
Царь и без лицензии смогёт.