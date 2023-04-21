Стало известно, планирует ли «Спартак» увольнять Абаскаля

«Спартак» не планирует расставаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Руководство московского клуба доверяет испанцу. Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов», вряд ли вернется в «Спартак» в обозримом будущем, его все устраивает в ростовском коллективе.
Итоги работы спортивного директора Пола Эшуорта оценят после двух трансферных периодов.
Только у Манчини и Луческу в 2016/2017/2018 состав был дороже и серьёзней...
Но они не чемпионили....
Только у Манчини и Луческу в 2016/2017/2018 состав был дороже и серьёзней...
Но они не чемпионили....
и на Абаскаля в Манчестер Сити....и на Гвардиолу в нижнеподмышенском "Буревестнике".......но...наверное не судьба....ибо...кто на что учился....
и на Абаскаля в Манчестер Сити....и на Гвардиолу в нижнеподмышенском "Буревестнике".......но...наверное не судьба....ибо...кто на что учился....
И Карпин в теме...
Вот опять начинается...
И Карпин в теме...
Вот опять начинается...
Но переманив Карпина, Спартак убьёт двух зайцев- усилится сам и ослабит прямого конкурента. Вопрос, захочет ли Карпин в очередной раз приходить в народную...
Но переманив Карпина, Спартак убьёт двух зайцев- усилится сам и ослабит прямого конкурента. Вопрос, захочет ли Карпин в очередной раз приходить в народную...
Руководство Спартака доверяет Абаскалю, но в случае если Карпин согласится, сразу испанцу дадут пенка под зад.
Вот это доверие...вот это высокие отношения...
https://youtu.be/XjZsKcTyQn4
Руководство Спартака доверяет Абаскалю, но в случае если Карпин согласится, сразу испанцу дадут пенка под зад.
Вот это доверие...вот это высокие отношения...