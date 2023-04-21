Стало известно, планирует ли «Спартак» увольнять Абаскаля

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вчера, 19:14

«Спартак» не планирует расставаться с главным тренером команды .

Руководство московского клуба доверяет испанцу. Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов», вряд ли вернется в «Спартак» в обозримом будущем, его все устраивает в ростовском коллективе.

Итоги работы спортивного директора оценят после двух трансферных периодов.