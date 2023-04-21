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Стало известно, планирует ли «Спартак» увольнять Абаскаля

вчера, 19:14

«Спартак» не планирует расставаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Руководство московского клуба доверяет испанцу. Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов», вряд ли вернется в «Спартак» в обозримом будущем, его все устраивает в ростовском коллективе.

Итоги работы спортивного директора Пола Эшуорта оценят после двух трансферных периодов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ AlexDen (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
Да завсегда...пожалуйста...
Только у Манчини и Луческу в 2016/2017/2018 состав был дороже и серьёзней...
Но они не чемпионили....
AlexDen
AlexDen ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:42
😂😂😂 Спасибо, рассмешили! С тем подбором игроков, который есть на данный момент у зенита, любой тренер сможет стать чемпионом... России
альсато
альсато
сегодня в 11:09
если Спартак не будет в призах-нагонят обаср-каля, как пить дать-к бабке не ходи))))
DaslerU
DaslerU ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:12
Ну Семак явно не учился ни у кого. Все видели его реальные навыки в ЛЧ, так чему он может научить того же Карпина.
Vadik
Vadik
сегодня в 09:59
Думаю, что у Карина свет клином на Спартаке не сошёлся.... Ему и в Ростове вполне комфортно. Он там на своем месте!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:05
Как вы думаете, хочет Карпин, как тренер, стать чемпионом? А с каким клубом, кроме СпаМа, он может это сделать? С Ростовом? Мало вероятно. В ДМ, Локо, ЦСКА, Зенит его не позовут. Так что кроме СпаМа и вариантов у него нет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:32
Карпина в роли ГТ "Спартака" уже проходили с известным результатом.
zooveterinar
zooveterinar ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:42
Какой там финиш,у нас людей нехватает,щас будем опускаться,в Спартаке не знаю,что там за хр@нь!! Особо не интересно!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:57
Как раз место освободится,для Александра Мостового,он к тому моменту купит тендер тренера!!! Всеш-таки бывший спартаковец,да и в испании пошумел!!!
Сколот
Сколот
вчера в 22:43
Пошла чёрная полоса, и сразу разговоры об увольнении. И это правильно. Артету тоже нужно было из Арсенала давным-давно ссаными тряпками гнать. Да и Клоппу слишком много времени в Ливере на тренерство отвели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Само собой...всем интересно было бы посмотреть....
и на Абаскаля в Манчестер Сити....и на Гвардиолу в нижнеподмышенском "Буревестнике".......но...наверное не судьба....ибо...кто на что учился....
DaslerU
DaslerU ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:10
Я бы с удовольствием посмотрел, чего бы добился Семак с Ростовом или со Спартаком. Тогда сразу бы стало понятно, кому у кого нужно учиться. А так........
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:08
Если Абаскаль в обойме,то упоминание Карпина неуместно.Вот шайка интриганов!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:47
И Карпина и Абаскаля к Сергею Богдановичу....на курсы повышения квалификации...
ABir
ABir
вчера в 21:31
Пусть и Карпин и Абаскаль доведут свои команды до финиша сезона, а там и выводы делать можно. А ждать уже не долго осталось.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
К чему эти разговоры?
И Карпин в теме...
Вот опять начинается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Пятое место для народной вполне обжитое, а тут даже выше идут. Пока.
Но переманив Карпина, Спартак убьёт двух зайцев- усилится сам и ослабит прямого конкурента. Вопрос, захочет ли Карпин в очередной раз приходить в народную...
Boricku
Boricku
вчера в 20:54, ред.
Какой Карпов, Царь получает лецензию !
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:54
Уволить несложно, сложно в кратчайшие сроки найти специалиста способного исполнить все запросы спартаковских боссов.
протон
протон
вчера в 20:37
Дайте парню поработать спокойно! Смысла не вижу увольнять. Ну ладно уволят и что? Есть сейчас толковый тренер иностранец который возглавит Спартак? А свои вон бегают вокруг да около круговорота воз и нынче там.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:34
Я тоже за то чтобы ещё поработал!
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Судьба Абаскаля в Спартаке в руках Карпина из Ростова.
Giovanny
Giovanny
вчера в 19:48
Спартак всем доверяет, а потом платит огромную компенсацию за десятое место.
cska1948
cska1948
вчера в 19:46
За Карпина говорить не надо! Вы ему предложите должность гл. тренера, а мы послушаем, что он на это ответит, а не ваши домыслы.
lotsman
lotsman
вчера в 19:44
В конце сезона менять тренера смысла нет.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:44
Двух словах так: Спартак желает видеть Карпина у руля.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:33, ред.
Из новости понял одно
Руководство Спартака доверяет Абаскалю, но в случае если Карпин согласится, сразу испанцу дадут пенка под зад.

Вот это доверие...вот это высокие отношения...

ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 19:33
когда в спартаке говорят подобное, то нужно ждать скорой отставки ...
dok66
dok66
вчера в 19:29
А что еще может сказать Спартак . Вот Абаскаль сам может уйти , это вполне возможно .
vxpc5y9e2uws
vxpc5y9e2uws
вчера в 19:29
Абаскаль тут меньше всего виноват
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