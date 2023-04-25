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Заха может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:46

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха получил предложение о продлении контракта, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонцы предложили ивуарийцу соглашение на 4 года с зарплатой более 10 млн фунтов за сезон. Таким образом, игрок может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. К форварду проявляют интерес «Арсенал», «Челси», ПСЖ, «Барселона», «Бавария», «Рома» и «Марсель». Заха рассматривает возможность остаться, но хочет получить гарантии того, что команда будет стремиться выйти в еврокубки, прежде чем подписать контракт. Ожидается, что решение не будет принято до конца сезона.

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Все комментарии
3n3ftpdpzj2q
3n3ftpdpzj2q
сегодня в 07:50
Захе надо соглашаться, карьера ближится к концу, надо зарабатывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:18
Лишь бы отрабатывал их на поле, а не только получал в кассе...
m62tac7fs7cm
m62tac7fs7cm
сегодня в 06:01
Надо в более сильный клуб идти, а не бабло косить, чтобы судьбу Халка не повторить
ОПС
ОПС
сегодня в 05:19
В этом случае, конечно надо соглашаться.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:53, ред.
Только ещё может стать самым богатым игроком клуба, а уже требует гарантии...)))
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