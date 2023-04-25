Заха может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха получил предложение о продлении контракта, сообщает The Guardian.
По информации источника, лондонцы предложили ивуарийцу соглашение на 4 года с зарплатой более 10 млн фунтов за сезон. Таким образом, игрок может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. К форварду проявляют интерес «Арсенал», «Челси», ПСЖ, «Барселона», «Бавария», «Рома» и «Марсель». Заха рассматривает возможность остаться, но хочет получить гарантии того, что команда будет стремиться выйти в еврокубки, прежде чем подписать контракт. Ожидается, что решение не будет принято до конца сезона.