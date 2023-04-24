Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом»

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сегодня, 00:46

Нападающий , скорее всего, продолжит выступать за «Милан».

По данным источника, португалец близок к продлению контракта с «россонери».

Зарплата Леау по новой сделке составит 7 млн евро за сезон (плюс 2 млн евро в качестве бонуса за подписание).