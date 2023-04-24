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Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом»

сегодня, 00:46

Нападающий Рафаэл Леау, скорее всего, продолжит выступать за «Милан».

По данным источника, португалец близок к продлению контракта с «россонери».

Зарплата Леау по новой сделке составит 7 млн евро за сезон (плюс 2 млн евро в качестве бонуса за подписание).

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 13:16
Его бы в Барсу .
Края были бы шикарные Леау и Дембеле .
Сегодняшний уровень Милана он перерос .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:58
Правильное решение,хорошо парень играет и забивает.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:34
Хорошая новость для Милана. Леау один из лидеров команды. Будет здорово если удастся его удержать.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:30
Лучший бомбардир сейчас в команде, значит вполне заслуживает новый контракт
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:22
Ну наверное и игрок и клуб правильно все сделали. Удачи в играх.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:40
В Милане только Милау и играет!
adekvat
adekvat
сегодня в 06:58
Возможно и продлит, если какой ни будь ПСЖ не переманит.
49j8wvugrwbt
49j8wvugrwbt
сегодня в 06:30
Рафаэл при правильном отношении к делу вполне способен стать в Милане форвардом топ-уровня
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:28
Конечно таких нужно оставлять, это теперь основной бомбардир Милана.
swed27
swed27
сегодня в 05:51
До Ибры и Жиру Рафаэлю ещё расти и расти Возможно станет легендой Милана
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:44
Работа это хорошо
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:40
Когда есть работа это хорошо
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:52, ред.
На счёт 18+ не знал честно. Сыну то почти 17 исполнилось. Разбирается очень хорошо в футболе, ходит на футбол и призёр соревнований. в прочем и сам ходил на футбол. Но всё же не красиво читать оскорбления такого характера в адрес игроков. Не могу представить себе сидеть и целый день оскорблять к примеру такого игрока как Дзюба. Отмечу то что сын не комментирует, бывает что читает только комментарии.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:42
Детям сюда нельзя, у нас 18+
протон
протон
сегодня в 01:36, ред.
Байкал: "Дырявый гей-нарцисс изведётся совсем, его фанатам уже надо переживать за его психическое и физическое состояние. У дырявого осталась одна отдушина, "
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Очень просим Вас, Администрация, хотя бы в обозримом будущем хотя бы о запрете не оскорблять игроков любой из команд мирового футбола. Запрещать называть игроков, относить их к гомосексуализму, нетрадиционной ориентации и прочее. Некоторые уже в свое дозволенность перебарщивают, полагая, что это норма вещей. Мой сын читает и меня вчера спрашивает: Папа, а что такое "дырчатый? Раньше за такое выписывали на сайте карточку красную. Тут очень много детей читают нас. Может, нужен фан - Ид на цензуру.



https://www.soccer.ru/news/1349574/messi-lionel-al-hilyal?comment=31457366comment-31457366
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:30
Совершенно правильное решение руководства клуба. А то может оказаться у кого-то из соперников.
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