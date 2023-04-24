Рафаэл Леау близок к продлению контракта с «Миланом»

Нападающий Рафаэл Леау, скорее всего, продолжит выступать за «Милан».
По данным источника, португалец близок к продлению контракта с «россонери».
Зарплата Леау по новой сделке составит 7 млн евро за сезон (плюс 2 млн евро в качестве бонуса за подписание).
Края были бы шикарные Леау и Дембеле .
Сегодняшний уровень Милана он перерос .
Края были бы шикарные Леау и Дембеле .
Сегодняшний уровень Милана он перерос .
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Очень просим Вас, Администрация, хотя бы в обозримом будущем хотя бы о запрете не оскорблять игроков любой из команд мирового футбола. Запрещать называть игроков, относить их к гомосексуализму, нетрадиционной ориентации и прочее. Некоторые уже в свое дозволенность перебарщивают, полагая, что это норма вещей. Мой сын читает и меня вчера спрашивает: Папа, а что такое "дырчатый? Раньше за такое выписывали на сайте карточку красную. Тут очень много детей читают нас. Может, нужен фан - Ид на цензуру.
https://www.soccer.ru/news/1349574/messi-lionel-al-hilyal?comment=31457366comment-31457366
-------------------------
Очень просим Вас, Администрация, хотя бы в обозримом будущем хотя бы о запрете не оскорблять игроков любой из команд мирового футбола. Запрещать называть игроков, относить их к гомосексуализму, нетрадиционной ориентации и прочее. Некоторые уже в свое дозволенность перебарщивают, полагая, что это норма вещей. Мой сын читает и меня вчера спрашивает: Папа, а что такое "дырчатый? Раньше за такое выписывали на сайте карточку красную. Тут очень много детей читают нас. Может, нужен фан - Ид на цензуру.
https://www.soccer.ru/news/1349574/messi-lionel-al-hilyal?comment=31457366comment-31457366