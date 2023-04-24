Нагорных: «Баринов — это игрок, который для „Локомотива“ очень важен»

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о желании клуба продлить контракт с полузащитником .

Мы в хорошей степени взаимопонимания находимся с агентами. Дима — это игрок, который для «Локомотива» очень важен. Наш воспитанник. Я нисколько не сомневался, что у нас будут продуктивные переговоры по продлению контракта Димы Баринова. Долгосрочный контракт? Мы хотим, чтобы мы дальше работали с Дмитрием Бариновым, нашим капитаном. Он крайне важный игрок для нашей команды. И сегодня мы очень конструктивно взаимодействуем с его агентами для того, чтобы продвигаться в вопросе контракта.