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Нагорных: «Баринов — это игрок, который для „Локомотива“ очень важен»

вчера, 11:27

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о желании клуба продлить контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Мы в хорошей степени взаимопонимания находимся с агентами. Дима — это игрок, который для «Локомотива» очень важен. Наш воспитанник. Я нисколько не сомневался, что у нас будут продуктивные переговоры по продлению контракта Димы Баринова. Долгосрочный контракт? Мы хотим, чтобы мы дальше работали с Дмитрием Бариновым, нашим капитаном. Он крайне важный игрок для нашей команды. И сегодня мы очень конструктивно взаимодействуем с его агентами для того, чтобы продвигаться в вопросе контракта.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:50
Безусловно Баринов "градообразующий" игрок для Локо!
альсато
альсато
вчера в 12:31
не заменимых-не бывает!...а если тот или иной футболист нужен команде, то это решается за ПЯТЬ минут (тихо в присутствии всех заинтересованных сторон) в кабинете! ))))
рже
рже
вчера в 11:36, ред.
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