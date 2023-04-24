Боэли лично общался с Маунтом на тему продолжения сотрудничества

Совладелец «Челси» Тодд Боэли обсудил с полузащитником Мэйсоном Маунтом возможное продление контракта.
Футболистом активно интересуется другой топ-клуб АПЛ, но «синие» хотят сохранить футболиста в команде. Боэли объяснил Маунту, что он важен для команды. В лондонском клубе полагают, что этот разговор будет иметь положительный эффект.
То до заключения контракта водит игрока по раздевалкам, что вызывает недоумение у остальных игроков, то вот сейчас лично "обсуждает с полузащитником Мэйсоном Маунтом возможное продление контракта"...
Нет, конечно ему виднее..., и Федун заходил в спартаковскую раздевалку..., и Ахметов часто делал совместные семейные ужины всей команды... Понятно, доверительность, сплочение команды, непринужденность... Но всё это как то вовремя и профессионально... Здесь же на мой взгляд, дилетанта и диванного эксперта с четырьмя спартаковскими звёздочками у изголовья, есть угроза, что игроки могут понять, что "шеф" идёт на условия игрока резко отличающиеся от условий когда они обговариваются профессионалами футбольного дела и можно ударить по курам заломив очень комфортную сумму...
Хотя... Хозяину денег виднее. Может посмотрел, что пол лярда выбросил и испанский середняк гоняет как мартовских котов и решил дело взять в свои руки!?)
То до заключения контракта водит игрока по раздевалкам, что вызывает недоумение у остальных игроков, то вот сейчас лично "обсуждает с полузащитником Мэйсоном Маунтом возможное продление контракта"...
Нет, конечно ему виднее..., и Федун заходил в спартаковскую раздевалку..., и Ахметов часто делал совместные семейные ужины всей команды... Понятно, доверительность, сплочение команды, непринужденность... Но всё это как то вовремя и профессионально... Здесь же на мой взгляд, дилетанта и диванного эксперта с четырьмя спартаковскими звёздочками у изголовья, есть угроза, что игроки могут понять, что "шеф" идёт на условия игрока резко отличающиеся от условий когда они обговариваются профессионалами футбольного дела и можно ударить по курам заломив очень комфортную сумму...
Хотя... Хозяину денег виднее. Может посмотрел, что пол лярда выбросил и испанский середняк гоняет как мартовских котов и решил дело взять в свои руки!?)