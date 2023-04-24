Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Боэли лично общался с Маунтом на тему продолжения сотрудничества

вчера, 12:54

Совладелец «Челси» Тодд Боэли обсудил с полузащитником Мэйсоном Маунтом возможное продление контракта.

Футболистом активно интересуется другой топ-клуб АПЛ, но «синие» хотят сохранить футболиста в команде. Боэли объяснил Маунту, что он важен для команды. В лондонском клубе полагают, что этот разговор будет иметь положительный эффект.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛукас Моура, который провёл 5 лет в «Тоттенхэме», покинет клуб
Сегодня, 09:51
СлухиМЮ снизит зарплату Де Хеа, чтобы предложить новый контракт Рэшфорду
Сегодня, 09:31
СлухиЗаха может стать самым высокооплачиваемым игроком в «Кристал Пэлас»
Сегодня, 00:46
СлухиЛюка Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией»
Вчера, 18:57
Нагорных: «Баринов — это игрок, который для „Локомотива“ очень важен»
Вчера, 11:27
В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
Вчера, 11:11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:25
Изначально, аренда Феликса не понятное решение. На позиции «под форвардом», то есть ЦАП есть: Хаверц, Маунт и еще туда добавили Феликса. А еще со след сезона приходит Нкунку. Дико, надеюсь что продлят Маунта
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
Странное отношение миллиардера к игрокам команды...
То до заключения контракта водит игрока по раздевалкам, что вызывает недоумение у остальных игроков, то вот сейчас лично "обсуждает с полузащитником Мэйсоном Маунтом возможное продление контракта"...
Нет, конечно ему виднее..., и Федун заходил в спартаковскую раздевалку..., и Ахметов часто делал совместные семейные ужины всей команды... Понятно, доверительность, сплочение команды, непринужденность... Но всё это как то вовремя и профессионально... Здесь же на мой взгляд, дилетанта и диванного эксперта с четырьмя спартаковскими звёздочками у изголовья, есть угроза, что игроки могут понять, что "шеф" идёт на условия игрока резко отличающиеся от условий когда они обговариваются профессионалами футбольного дела и можно ударить по курам заломив очень комфортную сумму...
Хотя... Хозяину денег виднее. Может посмотрел, что пол лярда выбросил и испанский середняк гоняет как мартовских котов и решил дело взять в свои руки!?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:14
Нужному человеку нужно повышать зарплату...
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:00
Зная Боэли, это будет жирный, чуть ли не пожизненный контракт...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:59
Футболист, как и все, попросил прибавки к зарплате.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 