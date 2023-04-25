«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю сборной Хорватии

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вчера, 20:18

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо» и сборной Хорватии , сообщает Sportske Jutarnji.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить сумму отступных в размере 10 млн евро. Клуб также ведёт переговоры о новом контракте с Давидом Де Хеа.