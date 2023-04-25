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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю сборной Хорватии

вчера, 20:18

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминику Ливаковичу, сообщает Sportske Jutarnji.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить сумму отступных в размере 10 млн евро. Клуб также ведёт переговоры о новом контракте с Давидом Де Хеа.

Помимо МЮ, на Ливаковича претендуют «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Галатасарай». Отмечается, что игроком интересовались «Ноттингем Форест» и «Лестер».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:50
Даже если и состоится переход, то этот кипер придёт не в основу. Но мой взгляд, это лишняя трата своего времени со стороны скаутов. Вратарь такого уровня в принципе не должен интересовать большие клубы.
j7ymenda3rum
j7ymenda3rum
вчера в 21:57
У хорватов традиционно вратарская позиция укомплектована лучше всего
shur
shur
вчера в 21:13
...на всё согласен, в Англии пусть Де Хеа пропускает, а вот
зарубежом кого нибудь, без мандража и по ответственней и
ногами чтобы умел играть, господи услышь нас...!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:10
Вот это правильно, он себя хорошо показал на ЧМ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
МЮ наперегонки с Челси заставляет улыбаться...
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