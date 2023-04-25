«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю сборной Хорватии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминику Ливаковичу, сообщает Sportske Jutarnji.
По информации источника, манкунианцы готовы заплатить сумму отступных в размере 10 млн евро. Клуб также ведёт переговоры о новом контракте с Давидом Де Хеа.
Помимо МЮ, на Ливаковича претендуют «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Галатасарай». Отмечается, что игроком интересовались «Ноттингем Форест» и «Лестер».
зарубежом кого нибудь, без мандража и по ответственней и
ногами чтобы умел играть, господи услышь нас...!!!
зарубежом кого нибудь, без мандража и по ответственней и
ногами чтобы умел играть, господи услышь нас...!!!