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Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:24

Будущее нападающего Неймара в ПСЖ остаётся неопределённым.

В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед», который намерен попробовать провернуть трансфер игрока этим летом.

МЮ внимательно следит за ситуацией вокруг Неймара.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 17:46
Дело не в физике, а в психологии. Он падает и орет от каждого касания, он себя ощущает как неприкасаемая звезда, с капризами и набором не самых лучших качеств. АПЛ явно не для него.
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
сегодня в 11:23, ред.
Нам своих хрусталей хватает и продать бы их поскорее(кисломордый Марсик уже достал своими травмами),а тут на тебе еще одна примадонна к нам прёт! 🫣 да его же сломают в АПЛ одним подкатом так что с карьерой придется завязывать,а ЗП до конца котракта платить придется !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:22
Язык не повернется назвать Неймара плохим игроком.
И пока он еще хорош.
Но он подводит в нужный момент всегда.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 20:43
Сначала Кейн, теперь Неймар. Кому они нужны? Единственный атакующий футболист которого я хотел бы видеть в МЮ этим летом, это Мохаммед Кудус из Аякса. А так нам нужно защиту ремонтировать, там беда.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:20
Решил в Англии потусить? Ну-ну...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Эти сказки еще кто то верит? Там вообще хоть одного игрока уничтожили? Вот ла лига постоянно уничтожаеь игрокоу из апл Бэйл Азар тому подтвержление
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:16
Его в АПЛ уничтожат, низведут до атомов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:21
Маловероятно, всё таки английский стиль силовой, бразильцы технари.
Imrebellion
Imrebellion ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 14:34
Это просто уже другой вопрос. Хорошая команда - баланс разносторонних исполнителей. Неймару можно спокойно отдать свободную роль - он уж точно не хуже Бруно, Эриксона, Марсияля, и нынешних фланговых атакующих будет с той же дисциплиной. А роль ведущего игрока берет запросто (смотрим на сб Бразилии и ПСЖ против того же Сити). Остается только травмы - а от них никто не застрахован (Рэшфорд, Каземиро, Варан, да даже Холанд подтвердят). Понятно что ЭТХ не будет рисковать с таким трансфером.
Просто тема какой АПЛ сложный и жестокий полный бред. Лига нонстопом берет игроков со всего мира всех типов даже с ноунейм чемпионатов - получается же! Сколько бразильцев, аргентинцев, африканцев, азиатов, американцев, больших, маленьких, худощавых, фантазистов, реджист, медленных, старых, ленивых топарей на любой вкус!
112910415
112910415
вчера в 14:12
дорого для них будет
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:47
На самом деле по фактам разложил, чмок тебя в темечко. Согласен со всем, но добавлю от себя одно, которое перекроет все твои аргументы. Дисциплина. Железная дисциплина, беспрекословное подчинение приказам, установкам. Этого ты от Нея никогда не дождешься, а посему в МЮ его не будет, при Тен Хаге уж точно!
По таланту Нею в принципе мало равных не только в АПЛ но и в мире, а вот все остальное, увы, не для ТОПов АПЛ, где нужно быть готовым 24/7. Ней 24/7 готов только зажигать, если верить парижской прессе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:30, ред.
В МЮ сейчас рулит тренер, которому нужна беспрекословная покорность от любого, кто выходит на поле и играет. Тен Хаг, при всех своих положительных качествах, тренер, который не может (не умеет, не хочет - как угодно понимайте) работать со звёздами, а именно: развивать их потенциал, стимулировать к футбольным подвигам и, при необходимости, ломать их норов на пользу общего дела.
Достаточно взглянуть на состав МЮ: в основу всегда попадают смиренные трудяги и лица, в послушании которых нет никаких сомнений. Более же талантливые, но капризные и самобытные (будь то Санчо или тот же Гарначчо) играют постольку поскольку.
Поэтому Неймару там делать нечего. Лучше бы ему топать в Ливерпуль к дяде Юре, который более гибче, умнее и мудрее, нежели ЭТХ.

P.S. Что до Эрика Тен Хага... Скажу так: его футбол всегда будет надёжным, но никогда не станет искромётным и выдающимся.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:02
Знатоки, вы серьезно?? В АПЛ играют вполне себе нормально даже не самые лучшие бразильцы, а Неймар лучший в сборной, полезнее и скиловее Мбаппе, видит поле и исполняет как Месси.
В МЮ примитивный Антони, оверхайпенный Санчо, в лиге лучшие вингеры и плеймейкеры у Сити и Арсенала - Мартинелли, Сака, Гриллиш, Марез, Бернарду...Серьезно думаете что он кому-то уступает??
galem72
galem72
вчера в 11:55
Редкостная чушь! Он в Испании часто ломался, во Франции только участил свои рецидивы. А что с ним будет в АПЛ?
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 11:41
А ведь был классным игроком,талантом не слабее Криро,но увы не смог доказать делом,и стал игроком подобным месси,позорником ЛЧ.
nryx9vx55nn5
nryx9vx55nn5
вчера в 11:24
Мало им было прихода Роналду, МЮ всегда отличала командная игра
sova147
sova147 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 11:00
Согласен для клуба это будет просто обуза!!?
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:59
До чего странные сороки на этом форуме,можно было бы согласится с некоторыми ,которые играли в футбол на таком уровне как Неймар ,а так сорокопятки языком молоть и строить из себя знатоков,в Р......и так модно!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:54
Для каких целей он необходим Красным дьяволам? Чисто с професиональной точки зрения как футболист, имеются большие сомнения. Сможет ли он что то принести команде тоже очень большой вопрос. С комерческой точки зрения также очень большие сомнения. Это он в период перехода с Барсы в Париж была очень жирная комерческая единица. А на данный момоент он и половины того что был в тот момент не дотягиванет. Так что тут вопрос лиш один что Манкунианцем необходимо взвесить все за и против нежели пробывать его привлечь к себе. Так как с его стороны он навернека не прочь перейти в топ клуб с топ 5 лиг. А вот для клуба я с его приходом не вижу каких то сподвижек в футбольном плане!
ss9jgr397btg
ss9jgr397btg
вчера в 09:52
МЮ хочет повторить ещё свою ошибку?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:30
Поскольку ПСЖ он не нужен, то МЮ будет легче осуществить этот трансфер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:23
Ещё один хайпожор решил сменить курс!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:23
Зачем им нужен этот лентяй? Если конечно не согласиться на существенное понижение зарплаты, тогда Ман Ю ещё подумает, а так смешно за такие деньги штаны просиживать и чилить, и думать, что ты король в футболе и мне всё можно, там так не прокатит, там сразу на следующий трансфер поедешь в другой клуб и будешь там голосить какой ты. Может быть в ПСЖ и много хороших футболистов было кто мог бы заменить Неймара и дать ему отдохнуть, а в Ман Ю такого не будет, там работают все, не так много хороших игроков, чтобы Неймара подменить, пока он травмой занимается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:59
Им бы его взять свободным агентом....
swed27
swed27
вчера в 08:42
Что значит будущее неопределенно, если есть контракт до 2025 года
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Это он пугает, шобы денег с шейхов стрясти...
Elliada
Elliada
вчера в 08:31
Неймар не согласится. Такую зарплату, как в ПСЖ, никто не потянет. И в Англии уровень выше, чем во Франции. Останется в ПСЖ, где ему комфортно, а потом в Бразилию доигрывать
tevj45t3u8y3
tevj45t3u8y3
вчера в 08:26
Мои соболезнования дьяволам
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