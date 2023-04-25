Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Будущее нападающего Неймара в ПСЖ остаётся неопределённым.
В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед», который намерен попробовать провернуть трансфер игрока этим летом.
МЮ внимательно следит за ситуацией вокруг Неймара.
Будущее нападающего Неймара в ПСЖ остаётся неопределённым.
В подписании бразильца заинтересован «Манчестер Юнайтед», который намерен попробовать провернуть трансфер игрока этим летом.
МЮ внимательно следит за ситуацией вокруг Неймара.
В МЮ примитивный Антони, оверхайпенный Санчо, в лиге лучшие вингеры и плеймейкеры у Сити и Арсенала - Мартинелли, Сака, Гриллиш, Марез, Бернарду...Серьезно думаете что он кому-то уступает??
В МЮ примитивный Антони, оверхайпенный Санчо, в лиге лучшие вингеры и плеймейкеры у Сити и Арсенала - Мартинелли, Сака, Гриллиш, Марез, Бернарду...Серьезно думаете что он кому-то уступает??