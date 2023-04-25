«Челси» даст Лукаку шанс возродить карьеру в клубе

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может получить новый шанс в клубе, сообщает The Telegraph.
По информации источника, лондонцы проведут переговоры с игроком на предмет того, есть ли у него желание возродить карьеру в этой команде. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси». Маловероятно, что специалист будет против возвращения бельгийца.
Форвард с лета прошлого года выступает на правах аренды за «Интер». Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Ранее появилась информация, что «нерадзурри» не собираются выкупать футболиста.
Насколько я любил Грановскую,но должен признать,Марина была топ по сравнению с нынешним руководителями.
Насколько я любил Грановскую,но должен признать,Марина была топ по сравнению с нынешним руководителями.
Все его шансы в Зените !)
Все его шансы в Зените !)
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Интересно господин Тодд в казино играет...?