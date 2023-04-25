«Челси» даст Лукаку шанс возродить карьеру в клубе

1682441817

вчера, 19:56

Нападающий «Челси» может получить новый шанс в клубе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцы проведут переговоры с игроком на предмет того, есть ли у него желание возродить карьеру в этой команде. Аргентинский тренер близок к назначению в «Челси». Маловероятно, что специалист будет против возвращения бельгийца.

Форвард с лета прошлого года выступает на правах аренды за «Интер». Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Ранее появилась информация, что «нерадзурри» не собираются выкупать футболиста.