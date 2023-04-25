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«Челси» даст Лукаку шанс возродить карьеру в клубе

вчера, 19:56

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может получить новый шанс в клубе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцы проведут переговоры с игроком на предмет того, есть ли у него желание возродить карьеру в этой команде. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино близок к назначению в «Челси». Маловероятно, что специалист будет против возвращения бельгийца.

Форвард с лета прошлого года выступает на правах аренды за «Интер». Срок соглашения рассчитан до конца сезона. Ранее появилась информация, что «нерадзурри» не собираются выкупать футболиста.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 23:59
В других источниках пишут что уже Зидан согласился )
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:01
То,что отжали,у олигарха клуб,это хорошо,но то ,что дальше,это конечно что-то!!!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:11
Руководство Челси ведёт себя по принуипу,нам всё пофиг продолжаем дурковать.
Насколько я любил Грановскую,но должен признать,Марина была топ по сравнению с нынешним руководителями.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
У него не осталось никаких шансов в Челси .
Все его шансы в Зените !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:17
Наблюдая за трансферной политикой клуба, создается впечатление, что всеми этими делами руководит только американский бизнесмен Тодд Боули. Как то не прослеживается какая то планомерная работа, берут всё что блестит и попадается под руку... Нет, Лукаку если мотивировать, с его чутьем мяча и главное пластикой, он может творить чудеса в штрафной и не только, но хотелось бы от Челси услышать о слабых звеньях и что предполагают сделать по решению обозначенных проблем, а так..., притопает новый тренер и под себя опять начнет кого то брать...
Интересно господин Тодд в казино играет...?
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c95jcq4jbw7c
вчера в 20:04
Если Челси даёт такой шанс, значит дела плохи у клуба.
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