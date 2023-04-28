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В ПСЖ подтвердили, что ведут переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом

вчера, 17:49

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился информацией о возможном подписании нового контракта с защитником Серхио Рамосом.

Рамос — пример, ключевой игрок в раздевалке. Я знаю о его будущем, между ним и правлением ведутся дискуссии. Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:39
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Гальтье:
"Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами"
Вот я вполне серьёзно тоже хочу знать, что он приносит "за его пределами (поля прим.мое) и главное - кому?!))
e97fj9y54ecj
e97fj9y54ecj ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:08
Игрок важный и успешный
p32udjpqc8xw
p32udjpqc8xw
вчера в 18:01
Так возьмите его уборщиком раздевалки.
Будет убирать и подсказывать.
Elliada
Elliada
вчера в 18:00
Лишь бы травмы стороной обошли
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Рамос не смотря на возраст- ключевой игрок и сезон уж точно будет полезен.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:51
Дайте Серёге ещё год поиграть, по-братски.
Гость
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