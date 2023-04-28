В ПСЖ подтвердили, что ведут переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом

Главный тренер ПСЖ поделился информацией о возможном подписании нового контракта с защитником .

Рамос — пример, ключевой игрок в раздевалке. Я знаю о его будущем, между ним и правлением ведутся дискуссии. Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами.