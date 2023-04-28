В ПСЖ подтвердили, что ведут переговоры о новом контракте с Серхио Рамосом

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье поделился информацией о возможном подписании нового контракта с защитником Серхио Рамосом.
Рамос — пример, ключевой игрок в раздевалке. Я знаю о его будущем, между ним и правлением ведутся дискуссии. Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами.
Гальтье:
"Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами"
Вот я вполне серьёзно тоже хочу знать, что он приносит "за его пределами (поля прим.мое) и главное - кому?!))
Гальтье:
"Я очень доволен сезоном Серхио и тем, что он приносит на поле и за его пределами"
Вот я вполне серьёзно тоже хочу знать, что он приносит "за его пределами (поля прим.мое) и главное - кому?!))
Будет убирать и подсказывать.
Будет убирать и подсказывать.