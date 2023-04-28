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Агент Дзюбы прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте

вчера, 16:54

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о переговорах с «красно-зелеными» касательно нового контракта футболиста.

У меня действительно состоялась первая встреча с руководством «Локомотива» по поводу нового контракта Артёма. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

Желание остаться в «Локомотиве» у Артёма есть, он прекрасно влился в коллектив, нашел полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом. Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
Дзюба сам сейчас на поле должен повышать свой ценник...
ABir
ABir
вчера в 20:22
А руководству клуба интересно было послушать запрос о сладкой парочки, Артёма и его агента
протон
протон
вчера в 19:13
Они хотят что бы локо подписал Дзюбу на более длительный контракт, и что б по деньгам тоже не слабо было, а локо не хочет походу Артема года на 3 подписывать им бы 1+1 вполне подошло, а Дзюба с агентом хочет длительный контракт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:52
Сложно м будет договориться...
pomor45
pomor45
вчера в 17:49
Фигня, ведь, рядовое событие, а обставляют так, будто историческое.
shlomo
shlomo
вчера в 17:11
Если будет бычить и завышать свою цену, то на фиг он нужен паровозикам
vx7zpzt9xn55
vx7zpzt9xn55
вчера в 16:56
Будут подписывать после чемпионата, а сейчас одни слухи.
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