Агент Дзюбы прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» , высказался о переговорах с «красно-зелеными» касательно нового контракта футболиста.

У меня действительно состоялась первая встреча с руководством «Локомотива» по поводу нового контракта Артёма. Могу подтвердить, что нашей стороной на ней был озвучен желаемый срок нового соглашения. Но при этом никаких конкретных сумм на этой встрече не обсуждалось. Мы ждем первого конкретного предложения от клуба.

Желание остаться в «Локомотиве» у Артёма есть, он прекрасно влился в коллектив, нашел полное взаимопонимание с главным тренером и тренерским штабом. Теперь мяч на стороне клуба. Мы будем ждать конкретики, которой на данный момент мало. Это была лишь первая вводная встреча.