Бускетс после ужина с Альбой и Месси принял решение остаться в «Барселоне»

Полузащитник Серхио Бускетс принял решение остаться в «Барселоне».
Футболисту предлагают контракт на один год с опцией продления еще на один сезон, игрок примет это предложение. Серхио уже сообщил об этом партнерам по команде.
Во многом на точку зрения Бускетса повлиял ужин с нападающим ПСЖ Лионелем Месси и защитником «сине-гранатовых» Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в команду радует полузащитника. Главный тренер каталонцев Хави также считает Серхио важной частью состава команды в будущем сезоне.
...а скорей всего и того и другого......лошадиную дозу...
...а скорей всего и того и другого......лошадиную дозу...