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Бускетс после ужина с Альбой и Месси принял решение остаться в «Барселоне»

вчера, 17:56

Полузащитник Серхио Бускетс принял решение остаться в «Барселоне».

Футболисту предлагают контракт на один год с опцией продления еще на один сезон, игрок примет это предложение. Серхио уже сообщил об этом партнерам по команде.

Во многом на точку зрения Бускетса повлиял ужин с нападающим ПСЖ Лионелем Месси и защитником «сине-гранатовых» Жорди Альбой. Возможное возвращение аргентинца в команду радует полузащитника. Главный тренер каталонцев Хави также считает Серхио важной частью состава команды в будущем сезоне.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:22
Значит - хорошо посидели раз такое принято решение..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35, ред.
Ему в еду "каталонобарсин" или "барсомессин" подсыпали.....

...а скорей всего и того и другого......лошадиную дозу...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:01
Возможно он ел бисквиты.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:59
Да уж на сколько же у них жизнь открытая всем, нельзя даже наверно в туалет сходить без журналистов. Сейчас обсуждают в прессе как они поужинали, кто был за столом, и о чём они разговаривали, личное пространство вообще отсутствует, в понимании прессы этого словосочетания не существует, у них нет ничего святого, ли ж бы инсайды были, и что рассказать людям, падальщики.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
"Сообразили на троих" и уговорили...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:27
Английский стиль решения бизнес задач - за обеденным столом!
Почему в секрете меню!?
И что досталось на десерт Хави, ведь он тоже присутствовал на данном мероприятии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Сели , хорошо поели и вынесли решение !
На голодный желудок, это было бы проблематично !)
Гость
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