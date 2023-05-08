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Моуриньо может возглавить ПСЖ

вчера, 11:31

ПСЖ находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон.

Парижский клуб начал переговоры с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо.

Португальский специалист разочарован в нехватке бюджета в римской команде, поэтому может согласиться на работу в ПСЖ.

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протон
протон
сегодня в 02:05
Можно точно не сомневаться в трех вещах, касаемо Маура в ПСЖ (если такое состоится):

Авторитетов выше него не будет в раздевалке. Касильяс, Погба и прочие "звезды" от Челси до МЮ - это осознали на себе. Стоит привести цитату Арбелоа: "Мы очень быстро поняли, кто такой Моуриньо на самом деле. Некоторые испанцы "Реала" приехали на первый сбор под его руководством в США после того, как стали чемпионами мира. Мы играли товарищеский матч и после перерыва проигрывали со счётом 0:2. И вы не можете представить себе, что он кричал нам всем! Он не пожалел ни одного. Невозможно представить, чтобы Мануэль Пеллегрини так кричал на Криштиану Роналду, как Моуринью. Он запросто сажал на скамейку запасных любого или же вообще избавлялся от игрока".

Огромный интерес к команде в информационном поле. Прессухи из Франции не самые интересные сейчас, но с приходом Моуриньо - будет очередь из журналистов и СМИ. А поводы найдутся... Кого-то посадил на скамейку, где-то наорал на судью, и тд. Даже хейтерам будет любопытно понаблюдать.

Мотивация. В Португалии, Англии, Испании, Италии - везде он приносил титулы и еврокубки. Франция - новое место, непокоренное для него. Как и Германия, если говорить о топ-6 лигах. Но сейчас намеки на Францию. Отличная инфраструктура, солидный бюджет для усиления обороны. В атаке есть кем играть, но думаю, условного, Абрахама он подтянул бы, для дополнительной конкуренции. Маур любит работать в составе, где есть его экс-игроки прошлых клубов.

Идеальный симбиоз. ПСЖ мечтает о ЛЧ, набрал звездный состав и не первое поколение уже...Но "команды" так и нет. Жозе - тот, кто эту команду сделает, и несомненно поборется за ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:16
Это у нужно много денег для успеха.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:33
Я думаю будет скандал на скандале. Первый скандал с Неймаром, 2: Месси, если он не уйдет, 3:Мбапе.
Маур заставит их пахать на команду.
Сложно привыкать к трудностям, когда ты на расслабоне, получаешь зарплату.
собакин6762
собакин6762
вчера в 12:31
Ну в ПСЖ у арабов денег хватит на то чтоб Маура уволили через год и неустойку выплатили !
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:17
Этот как раз клуб для него, кого хочешь покупай, на деньги смотри, мы тебе всё дадим, ли ж бы ты привёл нас к чемпионству, а главное это Лига Чемпионов. Сейчас ПСЖ 1/8, 1/4 и 1/2 не нужно, следующий сезон должен быть проход в финал минимум, чтобы восставить былое ПСЖ, Моуриньо должен помочь.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:12
Да руководство Парижского гранда не делает уроки над ошибками. Ну не приведёт Number ONE Париж к поднятию над головой капитаном команды Ушастика! Победа в чемпионате понятное дело он возьмёт, хотя там и без тренера они чемпионство возьмут. Ну возможно кубок ещё возьмёт и то не факт. Но для них все так предполагают есть победа в ЛЧ. Вот здесь много минусов нежели плюсов в достижении поставленной задачи с предполагаемым рулевым. Если у них в приоритете чемпионат, кубок, Суперкубок то да неплохой будет вариант. Но если таки взять ЛЧ то тут они уже в какой раз дают слабину в лице руководство команды. В какой раз входят в ту же степь, с которой со временем очень тяжело будет найти выход!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:58
Это станет началом конца для ПСЖ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
Это уже не первая заметка где "особенного" "сватают" в ПСЖ - ну, что ж посмотрим...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:46
Не могу представить себе Моура и Мбаппе в одной команде. Мбаппе буквально коронован и в сети просто куча нарезок, как он отчитывает игроков, отбирает у них мячи и т.п. и Моур не сможет лишить его этого статуса.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
ну да у ПСЖ денег куры не клюют.... ему могут любого игрока купить.
sp4r5ssn9b4r
sp4r5ssn9b4r
вчера в 11:38
Кстати будет интересно если Моуриньо возглавит ПСЖ.
Думаю этот эксперимент будет интересен как клубу, так и тренеру.

Клуб наконец то получит тренера с большим опытом побед и который умеет работать со звёздами. Может Моуриньо наконец то наведёт в команде порядок.
С ним игроки уже не будут себя вести словно они хозяева в клубе.

Моуриньо же получит не просто хороший контракт с большим окладом и подъёмными, но ещё и возможность создать звёздную команду, а не команду из звёзд, которая есть сейчас.
Гость
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