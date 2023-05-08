Моуриньо может возглавить ПСЖ

ПСЖ находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон.
Парижский клуб начал переговоры с наставником «Ромы» Жозе Моуриньо.
Португальский специалист разочарован в нехватке бюджета в римской команде, поэтому может согласиться на работу в ПСЖ.
Думаю этот эксперимент будет интересен как клубу, так и тренеру.
Клуб наконец то получит тренера с большим опытом побед и который умеет работать со звёздами. Может Моуриньо наконец то наведёт в команде порядок.
С ним игроки уже не будут себя вести словно они хозяева в клубе.
Моуриньо же получит не просто хороший контракт с большим окладом и подъёмными, но ещё и возможность создать звёздную команду, а не команду из звёзд, которая есть сейчас.
Думаю этот эксперимент будет интересен как клубу, так и тренеру.
Клуб наконец то получит тренера с большим опытом побед и который умеет работать со звёздами. Может Моуриньо наконец то наведёт в команде порядок.
С ним игроки уже не будут себя вести словно они хозяева в клубе.
Моуриньо же получит не просто хороший контракт с большим окладом и подъёмными, но ещё и возможность создать звёздную команду, а не команду из звёзд, которая есть сейчас.