Президент «Реала»: «Анчелотти уйдёт? Даже слышать об этом не хочу»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о том, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
Я даже слышать об этом не хочу. У него есть еще один год по контракту. Мы очень довольны работой Анчелотти.
Насчёт того, чтобы дважды выиграть Кубок Чемпионов, будучи седьмой командой в мире по стоимости состава (и в прошлом году и в этом), при этом ещё потеряв одного из лучших, если не лучшего, опорника мира и теперь играя без опорника по факту, отчего на всё ещё незаменимого Модрича в 37 лет нагрузка стала ещё больше, и с сильно сдавшим Бензема (4 гола в ЛЧ против 15-ти в прошлом сезоне), я думаю, Перес примерно понимает, насколько это сложно.
И он не зря выбрал тренером Анчелотти, который играет от игроков, а не от стиля, поэтому, как и второй явный приверженец этой концепции Спалетти, который буквально отталкиваясь от двух топ-игроков и тактически используя остальных, смог взять чемпионство с отрывом.
Он практически всех использует на пике возможностей, Модрич в 37 лет до сих пор лидер центра, Феде при нём стал также одним из настоящих лидеров, Вини и Родриго требуют, чтобы тот стал тренером сборной.
Перес это вполне это понимает, и его это устраивает, как нельзя больше - "Реал" только в ЛЧ в прошлом году заработал 140 миллионов, но ещё и сработал трансферную компанию себе в плюс по деньгам, купив одного Тчуамени (неудачно пока, но покупать игроков из Лиги Фермеров вообще лотерея, там 17 из 20 команд по стоимости состава дешевле последнего места в АПЛ, а половина команд дешевле "Спартака", поэтому нужно учитывать разницу в уровнях, игрок там может Львом Толстым быть, а перейти и стать Николасом Пепе).
Насчёт того, чтобы дважды выиграть Кубок Чемпионов, будучи седьмой командой в мире по стоимости состава (и в прошлом году и в этом), при этом ещё потеряв одного из лучших, если не лучшего, опорника мира и теперь играя без опорника по факту, отчего на всё ещё незаменимого Модрича в 37 лет нагрузка стала ещё больше, и с сильно сдавшим Бензема (4 гола в ЛЧ против 15-ти в прошлом сезоне), я думаю, Перес примерно понимает, насколько это сложно.
И он не зря выбрал тренером Анчелотти, который играет от игроков, а не от стиля, поэтому, как и второй явный приверженец этой концепции Спалетти, который буквально отталкиваясь от двух топ-игроков и тактически используя остальных, смог взять чемпионство с отрывом.
Он практически всех использует на пике возможностей, Модрич в 37 лет до сих пор лидер центра, Феде при нём стал также одним из настоящих лидеров, Вини и Родриго требуют, чтобы тот стал тренером сборной.
Перес это вполне это понимает, и его это устраивает, как нельзя больше - "Реал" только в ЛЧ в прошлом году заработал 140 миллионов, но ещё и сработал трансферную компанию себе в плюс по деньгам, купив одного Тчуамени (неудачно пока, но покупать игроков из Лиги Фермеров вообще лотерея, там 17 из 20 команд по стоимости состава дешевле последнего места в АПЛ, а половина команд дешевле "Спартака", поэтому нужно учитывать разницу в уровнях, игрок там может Львом Толстым быть, а перейти и стать Николасом Пепе).