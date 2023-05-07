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Президент «Реала»: «Анчелотти уйдёт? Даже слышать об этом не хочу»

сегодня, 10:11

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о том, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Я даже слышать об этом не хочу. У него есть еще один год по контракту. Мы очень довольны работой Анчелотти.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Milan199675 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Возможно этого бы очень хотелось пользователю у которого (судя по всему) Вы это спросили.
Milan199675
Milan199675
сегодня в 12:03
Почему вы решили, что Реал вылетит от Манчестер Сити?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:40
Как раз эти слова, скорее всего, и означают, что Перес уже готов оставить его в клубе.

Насчёт того, чтобы дважды выиграть Кубок Чемпионов, будучи седьмой командой в мире по стоимости состава (и в прошлом году и в этом), при этом ещё потеряв одного из лучших, если не лучшего, опорника мира и теперь играя без опорника по факту, отчего на всё ещё незаменимого Модрича в 37 лет нагрузка стала ещё больше, и с сильно сдавшим Бензема (4 гола в ЛЧ против 15-ти в прошлом сезоне), я думаю, Перес примерно понимает, насколько это сложно.

И он не зря выбрал тренером Анчелотти, который играет от игроков, а не от стиля, поэтому, как и второй явный приверженец этой концепции Спалетти, который буквально отталкиваясь от двух топ-игроков и тактически используя остальных, смог взять чемпионство с отрывом.

Он практически всех использует на пике возможностей, Модрич в 37 лет до сих пор лидер центра, Феде при нём стал также одним из настоящих лидеров, Вини и Родриго требуют, чтобы тот стал тренером сборной.

Перес это вполне это понимает, и его это устраивает, как нельзя больше - "Реал" только в ЛЧ в прошлом году заработал 140 миллионов, но ещё и сработал трансферную компанию себе в плюс по деньгам, купив одного Тчуамени (неудачно пока, но покупать игроков из Лиги Фермеров вообще лотерея, там 17 из 20 команд по стоимости состава дешевле последнего места в АПЛ, а половина команд дешевле "Спартака", поэтому нужно учитывать разницу в уровнях, игрок там может Львом Толстым быть, а перейти и стать Николасом Пепе).
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:27
Единственный вариант куда может перейти Анчелотти на данный момент это Бразилия. Если Селесао приложат максимум усилий то могут его и переманить. Но со стороны Реала понятное дело что клуб нее хочет терять тренера который даёт результат и приносит аналогично трофеи. Поэтому со стороны руководства королевского клуба они попытаются все возможное и невозможное сделать чтобы сохранить Карло у себя. Так что получается интересная ситуация вокруг тренера который считается одним из титулованным тренером нынешнего времени!
Elliada
Elliada
сегодня в 10:19
Когда Реал вылетит от МС, посмотрим, что скажет Перес.
Гость
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