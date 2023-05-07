Президент «Тоттенхэма» готов заплатить компенсацию за Хаби Алонсо

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов заплатить отступные за переход главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в клуб.
По информации источника, если приход специалиста и состоится, то только после окончания сезона. Сам испанец ранее заявил о готовности продолжать работу с леверкузенцами в следующем сезоне.
Если пригласить наставника не удастся, то Леви обратится к кандидатуре Арне Слота из «Фейеноорда», но за него также придётся заплатить компенсацию (у голландца ещё два года по контракту с роттердамским клубом). За Юлиана Нагельсманна тоже предстоит заплатить отступные «Баварии».
А то из тех денег, которые ему не принадлежат это легко сделать.
А то из тех денег, которые ему не принадлежат это легко сделать.