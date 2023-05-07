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Президент «Тоттенхэма» готов заплатить компенсацию за Хаби Алонсо

сегодня, 17:48

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов заплатить отступные за переход главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в клуб.

По информации источника, если приход специалиста и состоится, то только после окончания сезона. Сам испанец ранее заявил о готовности продолжать работу с леверкузенцами в следующем сезоне.

Если пригласить наставника не удастся, то Леви обратится к кандидатуре Арне Слота из «Фейеноорда», но за него также придётся заплатить компенсацию (у голландца ещё два года по контракту с роттердамским клубом). За Юлиана Нагельсманна тоже предстоит заплатить отступные «Баварии».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 19:01
Если хочет хорошего тренера, придётся раскошелиться, иначе никак.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:12
Хаби Алонсо не стоит идти туда!
3tguv99ctam7
3tguv99ctam7
сегодня в 18:04
Из своего кармана?
А то из тех денег, которые ему не принадлежат это легко сделать.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 17:54
Шпорам нужен кто-то очень прожженный и опытный, а еще лет 5-7 сверху этому человеку. И только тогда можно говорить о стабильном попадании в ЛЧ и борьбе за титул АПЛ. А пока это все шило на мыло. Увы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:51
Если очень нужен - заплатят...
Гость
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