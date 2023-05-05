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«Реал» доверяет Анчелотти. Клуб не рассматривает его увольнение

сегодня, 17:55

Президент «Реала» Флорентина Перес встретился с главным тренером мадридского клуба Карло Анчелотти после поражения в матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:2).

Перес остался недоволен результатом этой встречи, он ожидал, что «сливочные» закончат сезон победными играми. Однако руководство «Реала» всё ещё доверяет Анчелотти, обсуждая с ним дальнейшие планы клуба.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:53
Лучше тренера всё равно не найти.
ubch2m2az49f
ubch2m2az49f
сегодня в 19:27
Зачем увольнять, просто работать и ещё раз работать..
Hamman
Hamman
сегодня в 18:52, ред.
Увольнение Анчи будет большой глупостью. Такими тренерами не раскидываются! Если только Зидан! С каким бы я уважением не относился к Зинедину, но никто не может знать каким получится возвращение. Если Анчи сам изъявит желание отдохнуть или сменить обстановку, то я обеими руками за Зидана.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:31, ред.
«Реал» доверяет Анчелотти. Клуб не рассматривает его увольнение .
Ну коль сам Флорентино Перес встречался с Анчелотти и был недоволен, то скорее всего всё таки что-то в конце сезона произойдёт. Не зря же идут слухи о том что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии . А Зидан так и не стал у руля сборной Франции и отказался от контракта с ПСЖ . Ну а Юве продлевает контракт с Аллегри . То второе пришествие Зидана в Реал становится более чем вероятным . Пересу точно не нравится то что главный конкурент в лице Барселоны стал Чемпионом Испании задолго до конца сезона , а на данный момент времени находится на третьей строчке турнирной таблицы. И даже несмотря на то что Реал сможет добиться успеха в Лиге Чемпионов всё равно Анчелотти скорее всего примет предложение возглавить сборную Бразилии. А если и в Лиге Чемпионов Реал с Анчелотти не добьётся желаемого результата, то приход Зидана становится со сто процентной вероятностью .
4sqedrpx76qz
4sqedrpx76qz
сегодня в 18:19
Сейчас увольнение Карло будет выглядеть глупо
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:58
Какое увольнение?
Штучный товар!
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