«Реал» доверяет Анчелотти. Клуб не рассматривает его увольнение .

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сегодня, 17:55

Президент «Реала» встретился с главным тренером мадридского клуба после поражения в матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:2).

Перес остался недоволен результатом этой встречи, он ожидал, что «сливочные» закончат сезон победными играми. Однако руководство «Реала» всё ещё доверяет Анчелотти, обсуждая с ним дальнейшие планы клуба.