«Реал» доверяет Анчелотти. Клуб не рассматривает его увольнение .

Президент «Реала» Флорентина Перес встретился с главным тренером мадридского клуба Карло Анчелотти после поражения в матче Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (0:2).
Перес остался недоволен результатом этой встречи, он ожидал, что «сливочные» закончат сезон победными играми. Однако руководство «Реала» всё ещё доверяет Анчелотти, обсуждая с ним дальнейшие планы клуба.
Ну коль сам Флорентино Перес встречался с Анчелотти и был недоволен, то скорее всего всё таки что-то в конце сезона произойдёт. Не зря же идут слухи о том что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии . А Зидан так и не стал у руля сборной Франции и отказался от контракта с ПСЖ . Ну а Юве продлевает контракт с Аллегри . То второе пришествие Зидана в Реал становится более чем вероятным . Пересу точно не нравится то что главный конкурент в лице Барселоны стал Чемпионом Испании задолго до конца сезона , а на данный момент времени находится на третьей строчке турнирной таблицы. И даже несмотря на то что Реал сможет добиться успеха в Лиге Чемпионов всё равно Анчелотти скорее всего примет предложение возглавить сборную Бразилии. А если и в Лиге Чемпионов Реал с Анчелотти не добьётся желаемого результата, то приход Зидана становится со сто процентной вероятностью .
Ну коль сам Флорентино Перес встречался с Анчелотти и был недоволен, то скорее всего всё таки что-то в конце сезона произойдёт. Не зря же идут слухи о том что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии . А Зидан так и не стал у руля сборной Франции и отказался от контракта с ПСЖ . Ну а Юве продлевает контракт с Аллегри . То второе пришествие Зидана в Реал становится более чем вероятным . Пересу точно не нравится то что главный конкурент в лице Барселоны стал Чемпионом Испании задолго до конца сезона , а на данный момент времени находится на третьей строчке турнирной таблицы. И даже несмотря на то что Реал сможет добиться успеха в Лиге Чемпионов всё равно Анчелотти скорее всего примет предложение возглавить сборную Бразилии. А если и в Лиге Чемпионов Реал с Анчелотти не добьётся желаемого результата, то приход Зидана становится со сто процентной вероятностью .
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Штучный товар!