Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил приз лучшему спортсмену по итогам 2022 года по версии Laureus World Sports Academy.
Аргентинец в прошлом году впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира. Футболист опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, мирового рекордсмена в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса, теннисиста из Испании Рафаэля Надаля и американского баскетболиста Стефена Карри.
Ранее появилась информация о шансах Месси на получение «Золотого мяча».
"Месси получил приз лучшему спортсмену 2022 года"
"В номинации спортивная ходьба?"
"Месси получил приз лучшему спортсмену 2022 года"
"В номинации спортивная ходьба?"
Я уже ржу, есть популярная серия 442toons, где КДБ никогда не дают ничего сказать, но, рили, он лучшая десятка сейчас, хоть я и не люблю МС...
Я уже ржу, есть популярная серия 442toons, где КДБ никогда не дают ничего сказать, но, рили, он лучшая десятка сейчас, хоть я и не люблю МС...
Сколько уже титулов у Лео:) И какой он доброй души человек, отдает их в качестве сувениров партнерам, а те их ставят на самое видно место в своей коллекции трофеев, т.к. уважают Месси!:) Легенда футбола!:)
Сколько уже титулов у Лео:) И какой он доброй души человек, отдает их в качестве сувениров партнерам, а те их ставят на самое видно место в своей коллекции трофеев, т.к. уважают Месси!:) Легенда футбола!:)
Главное событие и украшение спорта - это победа Месси на чемпионате мира 🏆
И среди всех спортсменов он номер 1.
Будет заслуженным обладателем 8-го золотого мяча!
Главное событие и украшение спорта - это победа Месси на чемпионате мира 🏆
И среди всех спортсменов он номер 1.
Будет заслуженным обладателем 8-го золотого мяча!