"Месси получил приз лучшему спортсмену 2022 года"

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вчера, 22:42

Нападающий ПСЖ получил приз лучшему спортсмену по итогам 2022 года по версии Laureus World Sports Academy.

Аргентинец в прошлом году впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира. Футболист опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, мирового рекордсмена в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса, теннисиста из Испании Рафаэля Надаля и американского баскетболиста Стефена Карри.

Ранее появилась информация о шансах Месси на получение «Золотого мяча».