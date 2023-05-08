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Месси получил приз лучшему спортсмену 2022 года

вчера, 22:42

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил приз лучшему спортсмену по итогам 2022 года по версии Laureus World Sports Academy.

Аргентинец в прошлом году впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира. Футболист опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, мирового рекордсмена в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса, теннисиста из Испании Рафаэля Надаля и американского баскетболиста Стефена Карри.

Ранее появилась информация о шансах Месси на получение «Золотого мяча».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 03:30, ред.
И в следующем году выиграет. В чем проблема то.. Найдут за что дать очередной липовый трофей. Самое креновое то, что когда мы все здохнем, будущие поколения вправду будут верить что чемодан с чипсами лучший игрок в истории. Статистика с осусенами да лас пальмасами, подкупленные судьи, подарочный чемпионат мира... Все это забудется, а липовые трофеи останутся😁
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:46
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Понравился коммент на эту новость на одном из сайтов.....

"Месси получил приз лучшему спортсмену 2022 года"
"В номинации спортивная ходьба?"
амурец
амурец
сегодня в 00:32
Очередная липовая награда
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 00:17
Он даже не лучший футболист года, и речь даже не о спортсмене года. Европейская солидарность похоже
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:16
Те самые пенальти на ЧМ сделали своё дело 😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:13
Других футболистов просто не замечают, или откровенно игнорируют!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:50, ред.
Ладно, я могу понять, Месси выиграл, но почему он опередил Мбаппе, который с самой дорогой командой мира провалился по сути на ЧМ, никакой был в ЛЧ и только и выиграл свой чемпионат одной команды, за контракт огромный ему дали, что ли? Ещё бразильского дайвера бы включили в претенденты))

Я уже ржу, есть популярная серия 442toons, где КДБ никогда не дают ничего сказать, но, рили, он лучшая десятка сейчас, хоть я и не люблю МС...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:48
Господа это уже просто лицемерие, срочно 9 ЗМ сразу. Вальверде, Родриго, Винисиус, Де Брюйне и прочее в футбол же не умеют только карлан один
simon_3d
simon_3d ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:43
Да никто не спорит, что Месси топ-футболист, но за эту прошлогоднюю клоунаду на ЧМ давать какие-то награды смешно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:29
Футбол - спорт номер один, Месси лучший футболист, все логично и ясно, как божий день. Только его хейтерам от этого тошно!)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:28
За что? Им самим не смешно?
simon_3d
simon_3d
вчера в 23:26
Смех да и только. Сделал парочку неплохих пасов за весь ЧМ и забил красивый гол мексиканцам, все, ну и с левых пенок наколотил статистику конечно. По такой логике я за игру в Фифа могу этот приз получить.
протон
протон
вчера в 23:18
Престижнейшая награда для любого спортсмена, в командных видах спорта получить ее крайне сложно, но Месси удалось это дважды, гений нашего времени.
Сколько уже титулов у Лео:) И какой он доброй души человек, отдает их в качестве сувениров партнерам, а те их ставят на самое видно место в своей коллекции трофеев, т.к. уважают Месси!:) Легенда футбола!:)
Elliada
Elliada
вчера в 23:12
Эту награду называют "спортивным Оскаром". Месси стал первым футболистом, который выиграл эту награду, а сегодня он получил её во второй раз. + сборная Аргентина стала лучшей командой года. С чем его и поздравляю!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:11
Карри тоже был неплох..
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 23:06
Мои поздравления!
Главное событие и украшение спорта - это победа Месси на чемпионате мира 🏆
И среди всех спортсменов он номер 1.
Будет заслуженным обладателем 8-го золотого мяча!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Раздача призов началась.
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