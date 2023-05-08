Стало известно, когда состоится чемпионский парад «Зенита»

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вчера, 16:30

Идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского клуба «Зениту» с матча со «Спартаком» на матч против «Краснодара» исходила из Санкт-Петербурга.

По данным источника, перед игрой с принципиальным соперником руководство питерского клуба не хотело отвлекать футболистов лишней информацией, потому что им нужно было заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения.

Также дело в развлекательной составляющей. На матче «Зенит» — «Спартак» присутствовало чуть меньше 49 000 болельщиков, а игра с «Краснодаром» может привлечь еще больше фанатов, учитывая шоу, которое уже запланировано. Чемпионский парад состоится после матча против «быков».