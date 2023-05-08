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Стало известно, когда состоится чемпионский парад «Зенита»

вчера, 16:30

Идея переноса официальной церемонии вручения чемпионского клуба «Зениту» с матча со «Спартаком» на матч против «Краснодара» исходила из Санкт-Петербурга.

По данным источника, перед игрой с принципиальным соперником руководство питерского клуба не хотело отвлекать футболистов лишней информацией, потому что им нужно было заранее объяснить, как будет проходить процесс награждения.

Также дело в развлекательной составляющей. На матче «Зенит» — «Спартак» присутствовало чуть меньше 49 000 болельщиков, а игра с «Краснодаром» может привлечь еще больше фанатов, учитывая шоу, которое уже запланировано. Чемпионский парад состоится после матча против «быков».

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Зенит
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:28
А вас не приучили в детстве реагировать на смысл прочитанного? Тпк плохо с образоапнием в Архангельской губернии!
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14
Где уж нам сирым провинциалам до просвещённых столичных аборигенов. "Если бы, гражданин "помор" внимательно следили за моими многочисленными текстами по поводу роли Газпрома..."С какой стати мне так внимательно следить за вашим "творчеством"? Мне достаточно Вашего собственного признания о многочисленности текстов о Газпроме, чтобы убедиться в верности моего предположения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:53
Как жаль, что выходец из народа. постой архангелогородец . встал на скользкий путь оценки других по себе. Если бы, гражданин "помор" внимательно следили за моими многочисленными текстами по поводу роли Газпрома в развале российского футбола, то легко бы обнаружили. что я всегда был категорически против вливания государственных денег в профессиональный футбол. независимо от названия клуба.. в том числе и ЦСКА. Но вам, истинному патриоту г. Миллера, молящемуся на его потрет ежедневно это очень сложно понять. А ваш давний пращур реальный помор Михайло Ломоносов понял бы это с полуслова. Настоящий помор был.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:47
Для того чтобы оценивать фразу оппонента, советую вам, уважаемый, уточнить по словарю смысл слов "хозяин" и "цацка". Вас это приятно удивит.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:40
У него уже давно крыша съехала по поводу "хозяина". Поправить можно только, если этот хозяин вдруг сдуру пригреет конюшню.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
Очень глупо, по поводу хозяина и цацки.
морозз
морозз
вчера в 19:57
Во главе праздника в рядах победителей …будет скульптура, изображающая Миллера и Кукуяна, мечтательно смотрящих в ГОЛУБОЕ небо с голубыми искринками в прищуренных глазах! Миллер шатал трубу, КУКУЯН шатал наш футбол! Достойное завершение чемпионства, бомжи в восторге! Брошен клич среди болел ВИРАЖА о переименовании Питерской торсиды в КУКУЯЖ!
Futurista
Futurista
вчера в 19:13
В программе парада заезды на быках)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27
Ну...в принципе логично....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:00
Отмазки настоящие. Хозяин был в отъезде а поскольку Зенит его личная цацка, то он сам должен быть лично на этом балагане
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35
После матча с Краснодаром будут не те Эмоции, что были вчера
7ta79gu4y28t
7ta79gu4y28t
вчера в 16:33
Когда Миллер протрезвится походу
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