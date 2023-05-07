«Зенит» сможет нанести на клубную эмблему и форму вторую звезду

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на эмблему клуба и форму команды.
Петербуржцы досрочно стали чемпионами России. «Сине-бело-голубые» выиграли свой 10-й титул в истории. На счету «Зенита» 9 трофеев в российской истории и 1 в СССР.
«Зенит» получил право нанести вторую звезду на эмблему клуба и форму команды.
Петербуржцы досрочно стали чемпионами России. «Сине-бело-голубые» выиграли свой 10-й титул в истории. На счету «Зенита» 9 трофеев в российской истории и 1 в СССР.
Две звезды висели кучей...
Две звезды висели кучей...