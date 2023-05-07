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«Зенит» сможет нанести на клубную эмблему и форму вторую звезду

вчера, 22:49

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на эмблему клуба и форму команды.

Петербуржцы досрочно стали чемпионами России. «Сине-бело-голубые» выиграли свой 10-й титул в истории. На счету «Зенита» 9 трофеев в российской истории и 1 в СССР.

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Зенит
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
mbbp4fhfqau5
mbbp4fhfqau5
вчера в 23:44
Главное чтобы звезда была не последния
Futurista
Futurista
вчера в 23:26
И на груди его могучей
Две звезды висели кучей...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Обнулимся когда сравняемся...ой не скоро это будет)...если будет...
Gahi
Gahi
вчера в 23:22
"Звезду Суворову Александру Васильевичу..." за боевые заслуги. А "Зениту" в РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:59
Спартак подумывает над отменой этих звёзд🤣
Гость
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