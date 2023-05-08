Месси — главный претендент на «Золотой мяч», Хвича — в топ-10

Издание Goal.com обновило рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».
Главным претендентом на приз, по мнению источника, является нападающий ПСЖ Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Карим Бензема («Реал»)
6. Виктор Осимхен («Наполи»)
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
8. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
9. Роберт Левандовски («Барселона»)
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Это рейтинг на ДАННЫЙ МОМЕНТ. На данный момент Месси чемпион мира, а Холанн ничего не выиграл. А тут шума, как будто Месси уже получил ЗМ. Холанн может выиграть требл. И если это случится (желаю, чтобы так случилось, потому что болею за Сити, а не за Холанна), тогда можно как-то сопоставить достижения. На данный момент, единственная награда, на которую может рассчитывать Холанн это ЗБ, приз лучшему бомбардиру сезона.
Вообще, прежде, чем критиковать, нужно определить критерии, по которым должны дать ЗМ. Если это личная статистика, то это Холанн. Если трофеи, то Холанн пролетает. Даже если Сити выиграет требл, по трофеям ЗМ должен получить Хулиан Альварес. Получается, он чемпион мира и победитель ЛЧ, АПЛ и Кубка Англии. На ЧМ Альварес выступил шикарно. За Сити играет тоже отлично. Так почему не он?
Это рейтинг на ДАННЫЙ МОМЕНТ. На данный момент Месси чемпион мира, а Холанн ничего не выиграл. А тут шума, как будто Месси уже получил ЗМ. Холанн может выиграть требл. И если это случится (желаю, чтобы так случилось, потому что болею за Сити, а не за Холанна), тогда можно как-то сопоставить достижения. На данный момент, единственная награда, на которую может рассчитывать Холанн это ЗБ, приз лучшему бомбардиру сезона.
Вообще, прежде, чем критиковать, нужно определить критерии, по которым должны дать ЗМ. Если это личная статистика, то это Холанн. Если трофеи, то Холанн пролетает. Даже если Сити выиграет требл, по трофеям ЗМ должен получить Хулиан Альварес. Получается, он чемпион мира и победитель ЛЧ, АПЛ и Кубка Англии. На ЧМ Альварес выступил шикарно. За Сити играет тоже отлично. Так почему не он?
Или скажи это Уэйсли Снейдеру, который выиграл в 2010 году требл, и вывел свою команду в финал Чемпионата мира.
Или же Неймару, который был ключевым игроком Барселоны в 2015 году, но ЗМ отдали Месси. После чего Неймар и ушёл в ПСЖ.
В 2012 году Хави и Иньеста выигрывали всё то же, что и Месси, плюс Чемпионат Европы. Но опять ЗМ получил Месси.
В 2021 году Месси и в топ-5 не должно быть. Но опять ЗМ отдали ему. И это по твоим критериям.
Вы определитесь с этими критериями. А то, вы переворачиваете их туда, куда вам угодно.
Или скажи это Уэйсли Снейдеру, который выиграл в 2010 году требл, и вывел свою команду в финал Чемпионата мира.
Или же Неймару, который был ключевым игроком Барселоны в 2015 году, но ЗМ отдали Месси. После чего Неймар и ушёл в ПСЖ.
В 2012 году Хави и Иньеста выигрывали всё то же, что и Месси, плюс Чемпионат Европы. Но опять ЗМ получил Месси.
В 2021 году Месси и в топ-5 не должно быть. Но опять ЗМ отдали ему. И это по твоим критериям.
Вы определитесь с этими критериями. А то, вы переворачиваете их туда, куда вам угодно.
И насчёт того, что его заслуги благодаря МС... Ахаха, ну так он центрфорвард, его задача - замыкать. Мы теперь будем говорить, что любой центрфорвард ничего не добился?
Другое дело, что я лично считаю, КДБ как раз заслужил хотя бы один ЗМ в нынешних условиях, а его шансы получить ЗМ тают со временем.
Насчёт Месси - на мой взгляд, он, мб, наравне с другими претендует на ЗМ, но его вклад в сборную всегда переоценивают, хотя да, он был хорош на ЧМ, но так же хороша была вся сборная, я так скажу, если бы не феноменальная игра Мартинеса, где была бы Аргентина? А Энцо Фернандес?
И насчёт того, что его заслуги благодаря МС... Ахаха, ну так он центрфорвард, его задача - замыкать. Мы теперь будем говорить, что любой центрфорвард ничего не добился?
Другое дело, что я лично считаю, КДБ как раз заслужил хотя бы один ЗМ в нынешних условиях, а его шансы получить ЗМ тают со временем.
Насчёт Месси - на мой взгляд, он, мб, наравне с другими претендует на ЗМ, но его вклад в сборную всегда переоценивают, хотя да, он был хорош на ЧМ, но так же хороша была вся сборная, я так скажу, если бы не феноменальная игра Мартинеса, где была бы Аргентина? А Энцо Фернандес?