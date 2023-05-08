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Месси — главный претендент на «Золотой мяч», Хвича — в топ-10

вчера, 15:50

Издание Goal.com обновило рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Главным претендентом на приз, по мнению источника, является нападающий ПСЖ Лионель Месси. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Карим Бензема («Реал»)

6. Виктор Осимхен («Наполи»)

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

8. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

9. Роберт Левандовски («Барселона»)

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:59
У Месси лишь один конкурент нынче - Холанд. Но норвегу надо ещё выиграть с командой 3 трофея. И главное, отличиться в решающих играх (финал ЛЧ, финал КА). Тогда всякое может быть при голосовании.
протон
протон
сегодня в 01:58
За Месси сейчас золото ЧМ, которое все ему желали и его статус. За Холанда его количество голов, но норвежец не лидер команды. Мбаппе явно не показывает то, что может, в ПСЖ, а лучшим у Франции в Катаре был Гризманн. У Бензема единственная возможность пртендовать на награду, если он выиграет ЛЧ. Так что только норвежец и аргентинец реальные претенденты. Но дадут Месси, потому что он заслужил стать чемпионом мира и быть лучшим.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:03
Сегодня читал интервью Магата. Он считает, что Нагельсманна недооценили в Баварии, и что тренер, он- талантливый, но неопытный.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:59
Посмотрим. Время действовать! Матч- ОГОНЬ!!! Я, как обычно- за Реал!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56
А вот и посмотрим против МС, время действовать, мастерству я бы ещё харизму поставил в противовес и лидерские, у Винисиуса с этим проблемы.
salleeh
salleeh
вчера в 23:53
Левандовский на 9-ом месте, забавно всё это, ведь он уходил в Барселону в том числе и за ЗМ, типа руководство Баварии не оспорила незаслуженное вручение ЗМ Месси, а в Барселоне у него видите ли, есть все шансы выиграть заветный для него ЗМ. Не думаю что ЗМ получит гном, всё таки прокатил он французов, теперь очередь за ними…
амурец
амурец
вчера в 23:52
Да что тут спорить, ЗМ подарят Месси, но ему не привыкать получать липовые ЗМ
Tex
Tex
вчера в 23:50
Лишнее подтверждение полного вырождения этой награды
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Ладно отдадим ЗМ 2013 года Рибери. Я не спорю.
Но тогда надо вернуть ЗМ 2018 года Роналду.
Почему это вратарю не дают. Они что, не игроки? Зачем их тогда вообще номинацию добавлять? Если что, в 2012 году тоже Роналду был лучше, чем Меська. Роналду забивал важные голы, а Меська забивал много мусорных голов. Его 92 гола не помогли Барселоне взять что-то ценное. Взяли Кубок Испании. В ЛЧ вылетели от Челси (если не ошибаюсь). В Ла Лиге уступили Реалу.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:40
Самое интересное, что если Месси не выиграет ЗМ, некоторые парни из ниже комментирующих будут радоваться именно этому факту, а не факту выигрыша условного Холланда... Factos.. Значит хотя бы ради этого ЗМ должен получить именно Месси... Хотя он его и по всем параметрам заслужил... Но ЗМ самому Месси уже до фени... Super Factos... Крепитесь, парни... Крепись, Геша.. Хе..
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:37
Это верно- оба на одном фланге, только уровень мастерства разный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36
Они на одном фланге и оба не тянут на ЗМ, как и Рибери.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:25
Хвича- уровень Винисиуса??? Ну и ну...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ L.Hamilton (раскрыть)
вчера в 23:20
Помогу, Рибери это уровень Хвичи, Винисиуса, Сане- много старания на фланге, но не титулы
L.Hamilton
L.Hamilton ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 23:02
Тогда приведи статистику вини, бенза и многих других 😀
Чего они добились? Чем они лучше?
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:00
В 2013 за требл Рибери заслужил ЗМ, был лидером команды, а подарили за слезы Роналду, продлили голосование, чего раньше никогда не было, чтобы вытянуть по голосам португальца. Позор!
Почему специально умалчиваем? Вспоминаете 2010 год, так и 2013 вспоминайте. Иначе мы поможем!)
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
Ох какие мы чувствительные.
Хотел бы я посмотреть на воспитание ваше в другом месте.
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:14
Месси 36 + 24 = 60, Холанн 52 + 8 = 60
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:10
Но,в личке Месси уступает Холланду!! Одно преимущество,чемпион мира!!
3ton
3ton
вчера в 21:35
    FenixSL
    FenixSL ответ L.Hamilton (раскрыть)
    вчера в 21:32
    при чем тут Роналду вообще?
    новость же не про него
    щас условный Де Брюйне лучше карлика, как и Бензема, Эдегор, Винисиус, Холанд, Мбаппе и еще ряд футболистов
    а ты все заладил...бедняга)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ L.Hamilton (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Рибери выиграл ЧМ? не припомню
    prinzЫп
    prinzЫп
    вчера в 21:03, ред.
    Ему ещё и в 45 лет (когда уже не будет играть) будут давать ЗМ. А что?! На планете Земля, знаете ли, больше нет никаких классных футболистов. УсЁ.
    Александр Валяев
    Александр Валяев
    вчера в 20:28
    Месси и Роналду заслуживает максимум по 4 мяча, сколько можно давать мячи по блату?- смотреть тошно
    Capral
    Capral ответ L.Hamilton (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Дело не в интернете, а в элементарной воспитанности...
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:43
    Во-первых: различаешь разницу в возрасте в интернете?
    На вы или на ты это вообще ничего не меняет!
    Во-вторых: это мнение хейтера Месси, уверен в этом.
    Capral
    Capral ответ L.Hamilton (раскрыть)
    вчера в 19:38
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ FenixSL (раскрыть)
      вчера в 19:38
      Но ведь они закончились в пользу Лионеля Месси, а не в пользу Роналду)))
      Кто больше заслужил, тот и выиграл!
      Так и с золотым мячом, Месси больше всех заслужил!!!
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:36
      Ковидный сезон был лучше для Левандовского, тогда отменили, не вина Месси.
      Какой либо игрок отказывался от золотого мяча? История помнит такой случай? Хватит себя обманывать.
      Месси знал, что за победу на КА он заслужил ЗМ.
      Ты предлагаешь, чтобы криш выиграл титул со сборной и отказался впоследствии от золотого мяча?
      Не представляю как они переживают, что потеряли уважение во всём мире.
      Поэтому все хотели чтобы Месси выиграл ЧМ?
      DaslerU
      DaslerU
      вчера в 19:36
        Гость
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