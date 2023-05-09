«Локомотив» хочет сохранить Изидора

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, что клуб хочет сохранить нападающего .

Это топ-игрок, и мы бы хотели сохранить его в составе «Локомотива», игроки такого уровня очень нужны. Мы даже не вспоминаем о зимней истории с «Лионом». Многие списали Изидора, а человек выходит и забивает три гола в трех матчах. Поэтому любой из наших легионеров, играющих где-то, может усилить «Локомотив».