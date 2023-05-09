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«Локомотив» хочет сохранить Изидора

сегодня, 00:54

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб хочет сохранить нападающего Вильсона Изидора.

Это топ-игрок, и мы бы хотели сохранить его в составе «Локомотива», игроки такого уровня очень нужны. Мы даже не вспоминаем о зимней истории с «Лионом». Многие списали Изидора, а человек выходит и забивает три гола в трех матчах. Поэтому любой из наших легионеров, играющих где-то, может усилить «Локомотив».

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ОПС
ОПС ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 04:26
А может не надо никаких мотиваций и никаких финальных групп? Тем более они появились недавно. Просто вернуться к обычному "гладкому" первенству, где все участники находятся в равных условиях. И не надо никакого финального дня, не будет такого ажиотажа, нет смысла в накапливании очков и любой новый пользователь, зашедший на сайт сможет сразу же принять участие. А для мотивации, можно определять промежуточных лидеров - 10 дней лидеру ВИП на месяц, 20 дней лидеру ВИП на 2 месяца. Может быть тогда и интерес повысится, Все будут вместе, в равных условиях. Участников должно стать больше и играть будут все. А сейчас, в группе один отрывается и у остальных теряется всякое желание для продолжения игры.
протон
протон
сегодня в 01:38
Вопрос хочет сохранить, или обязан сохранить?
протон
протон
сегодня в 01:37
По информации многочисленных источников, «Локомотив» заплатил за Изидора € 3,5 млн.
Изидор – воспитанник школы «Ле-Ре», базирующейся в пригороде Ренна. Вильзон сразу нашел место в атаке – уже через пару лет за ним пришли из «Ренна». В 16 лет он стал лучшим бомбардиром престижного юниорского турнира в Монтегю – ранее там же зажигали Дешам, Недвед, Анри, Пирло, Криштиану, Бензема и Погба.
Летом 2020-го новый тренер «Монако» Нико Ковач сказал Изидору, что не видит его в составе. Вильзон был спокоен: «Я и не ожидал, что буду играть в Лиге 1 после того, как не заиграл в третьем дивизионе. Но меня порадовало, что другие футболисты заметили мои качества. Например, Бальде Кейта спрашивал у тренерского штаба: «Почему он не играет с профессионалами?».
Отличные скоростные характеристики. Вильсон резко стартует с места и здорово бежит на дистанции на очень широком шаге, благодаря этому опасен в открываниях за спину при высокой линии чужой обороны. Также он любит и умеет работать во фланговых зонах – прокидывает мяч вперёд, обгоняет защитника, режет угол, смещается и бьёт. По манере движения чем-то напомнил бразильца Майкона, который играл в «Локомотиве» с 2010-го по 2017-й.
Расширенный ударный диапазон. Изидор умеет забивать не только из статистически самых опасных точек, но и из более отдалённых. Он не критично сильно зависит от партнёров и первого касания, как часто бывает у классических центрфорвардов. Француз способен создавать и улучшать моменты самостоятельно после смещений, бить из полуфланговых позиций или издали. Снизу – карта ударов Вильсона в прошлом сезоне. Заметно, что много ударов из отдалённых от ворот точек, приближенных к границе штрафной или даже вынесенных за неё. В предыдущем клубе форвард даже брал на себя дальние стандарты.
Приличный атлетизм. Официально заявлен рост 180 см, визуально Изидор кажется немного повыше, ближе к 185.
Локомотив» уже приучил к тому, что удивляет непопулярными трансферными ходами, риски в которых зашкаливают. «Молодых и перспективных» в команде уже слишком много. Как бы в погоне за очередным оригинальным решением она совсем не лишилась баланса и внутреннего стержня.
Гость
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