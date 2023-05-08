Парагвайский хавбек «Расинга» просит у «Спартака» слишком высокую зарплату

«Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса.
По данным источника, парагваец хочет получать в московском клубе около 2,2 млн долларов в год без учетов бонусов, подписного и комиссии агенту.
«Спартак» считает требования футболиста завышенными, однако переговоры между сторонами продолжаются.
Поездка Эшуорта в Аргентину складывается удачно
- Как там тебя зовут ?
- Матиас Николас Рохас Ромеро
- Ладно, не важно
- Просишь 2,2 я договариваюсь, вот тебе номер счета, половину будешь кидать сюда
Поездка Эшуорта в Аргентину складывается удачно
- Как там тебя зовут ?
- Матиас Николас Рохас Ромеро
- Ладно, не важно
- Просишь 2,2 я договариваюсь, вот тебе номер счета, половину будешь кидать сюда
Тут походу отправили купить пару гавайцев - везут парагвайца..)))
Тут походу отправили купить пару гавайцев - везут парагвайца..)))