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Парагвайский хавбек «Расинга» просит у «Спартака» слишком высокую зарплату

вчера, 15:24

«Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса.

По данным источника, парагваец хочет получать в московском клубе около 2,2 млн долларов в год без учетов бонусов, подписного и комиссии агенту.

«Спартак» считает требования футболиста завышенными, однако переговоры между сторонами продолжаются.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:00
Добазарятся
Поездка Эшуорта в Аргентину складывается удачно
- Как там тебя зовут ?
- Матиас Николас Рохас Ромеро
- Ладно, не важно
- Просишь 2,2 я договариваюсь, вот тебе номер счета, половину будешь кидать сюда
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
Да ну его, сейчас подпишут, а потом он скажет что бы ещё и за "воду" платили...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:49
Иностранные легионеры наслышаны про щедрых русских, вот и требуют завышенные зарплаты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Когда то поехали за Луаном - а привезли Педро Рошу.....
Тут походу отправили купить пару гавайцев - везут парагвайца..)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:18
Таких надо сразу отметать.
sova147
sova147
вчера в 16:05
Зачем им, у них молодёжь своя хорошая!
drug01
drug01
вчера в 16:03
Надо хорошо подумать и тогда решать!
34u7v2ydj8tm
34u7v2ydj8tm
вчера в 15:56
Купят очередного Педро.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:31
Опять кота в мешке хотят привезти на смотрины?
pxnrfuzqqmm9
pxnrfuzqqmm9
вчера в 15:30
Вчера один безмозглый парагваец очень усложнил торги
Гость
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