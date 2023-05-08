Парагвайский хавбек «Расинга» просит у «Спартака» слишком высокую зарплату

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вчера, 15:24

«Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника «Расинга» .

По данным источника, парагваец хочет получать в московском клубе около 2,2 млн долларов в год без учетов бонусов, подписного и комиссии агенту.

«Спартак» считает требования футболиста завышенными, однако переговоры между сторонами продолжаются.