«Оренбург» выкупит у «Расинга» права на Брайана Мансилью

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вчера, 13:51

«Оренбург» намерен сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, российский клуб выкупит у «Расинга» права на игрока за 1,1 млн евро.

В нынешнем сезоне Мансилья провёл 22 матча за «Оренбург», в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.