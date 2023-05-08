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«Оренбург» выкупит у «Расинга» права на Брайана Мансилью

вчера, 13:51

«Оренбург» намерен сохранить в своём составе нападающего Брайана Мансилью.

По данным источника, российский клуб выкупит у «Расинга» права на игрока за 1,1 млн евро.

В нынешнем сезоне Мансилья провёл 22 матча за «Оренбург», в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:01
Аргентинцы неплохо приживаются в Оренбурге.
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 16:04
Очень адекватная и выгодная покупка.
Я поражаюсь мудрости тех? кто рулит трансферами Оренбурга.
Вера, Флорентин, Мансилья - куплены за копейки. Отличные мастера!
И сравните кого, за подобные деньги, набрали Крылья Советов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:02
Хорошая статистика за милион, иные и за 50 лямов такой не имеют!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:21
Младший брат укрепляется, игрок хороший.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:29
Не пригодившийся Расингу Мансилья пришёлся ко двору Оренбургу и хоть озвученная сумма в 1,1 миллион евро несколько завышенная потому, как трансфермаркет оценивает аргентинца в восемьсот тысяч, то к открытию трансферного окна в Европе стороны скорее всего придут к согласию в районе одного миллиона. Сам игрок доволен своим положением в команде, да и колония из четырёх земляков располагает к комфортному пребыванию в команде и оформлению полноценного контракта на длительный срок. Удачи ему в Оренбурге без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:57
Нужный для Оренбурга игрок если выкупят на него права , то это хорошо.
Гость
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