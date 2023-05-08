«Оренбург» выкупит у «Расинга» права на Брайана Мансилью

«Оренбург» намерен сохранить в своём составе нападающего Брайана Мансилью.
По данным источника, российский клуб выкупит у «Расинга» права на игрока за 1,1 млн евро.
В нынешнем сезоне Мансилья провёл 22 матча за «Оренбург», в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Я поражаюсь мудрости тех? кто рулит трансферами Оренбурга.
Вера, Флорентин, Мансилья - куплены за копейки. Отличные мастера!
И сравните кого, за подобные деньги, набрали Крылья Советов.
Я поражаюсь мудрости тех? кто рулит трансферами Оренбурга.
Вера, Флорентин, Мансилья - куплены за копейки. Отличные мастера!
И сравните кого, за подобные деньги, набрали Крылья Советов.