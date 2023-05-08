Вратарь «Пари НН» продолжит карьеру в «Зените»

Голкипер «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».
«Сине-бело-голубые» заплатят за вратаря 45 миллионов рублей, а также отдадут двух футболистов в аренду с правом выкупа. Гойло является воспитанником «Зенита».
В текущем сезоне игрок провел за «Пари НН» 14 поединков и пропустил 21 гол, 4 матча он отыграл «на ноль».
1.Воспитали
2.Отдали в аренду.
3.Выкупили из аренды за 45 млн рублей и пару игроков в придачу.
1.Воспитали
2.Отдали в аренду.
3.Выкупили из аренды за 45 млн рублей и пару игроков в придачу.