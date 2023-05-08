Вратарь «Пари НН» продолжит карьеру в «Зените»

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вчера, 18:48

Голкипер «Пари НН» вернется в «Зенит».

«Сине-бело-голубые» заплатят за вратаря 45 миллионов рублей, а также отдадут двух футболистов в аренду с правом выкупа. Гойло является воспитанником «Зенита».

В текущем сезоне игрок провел за «Пари НН» 14 поединков и пропустил 21 гол, 4 матча он отыграл «на ноль».