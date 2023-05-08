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Вратарь «Пари НН» продолжит карьеру в «Зените»

вчера, 18:48

Голкипер «Пари НН» Никита Гойло вернется в «Зенит».

«Сине-бело-голубые» заплатят за вратаря 45 миллионов рублей, а также отдадут двух футболистов в аренду с правом выкупа. Гойло является воспитанником «Зенита».

В текущем сезоне игрок провел за «Пари НН» 14 поединков и пропустил 21 гол, 4 матча он отыграл «на ноль».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:33
Может так и надо: отдать способного вратаря аутсайдеру на стажировку, если справится в нагрузкой и покажется, заплатить за стажировку и вернуть его воспитанника. Хорошего вратаря трудно закалить лидеру лиги - работы маловато, ладно бы уровень поддерживал.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:25
Из глубокого запаса вряд ли выйдет.
g7x34c273jjn
g7x34c273jjn
вчера в 20:12
Свой это хорошо, а дальше посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08
Всё по-уму....
1.Воспитали
2.Отдали в аренду.
3.Выкупили из аренды за 45 млн рублей и пару игроков в придачу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:48
В "Зените" всё идёт по-взрослому,по-настоящему,всерьёз-ещё сезон не канул в прошлое,как заработал пылесос.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:28
Это очень хорошо, что свои возвращаются...
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