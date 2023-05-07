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Игрок «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на слухи об интересе «Барселоны»

сегодня, 10:41

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Слухи всегда были, есть и будут. Моё понимание: пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает. Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом.

Считаю, важно в первую очередь отталкиваться от себя — от того, где ты находишься в данный момент, в каком клубе и чемпионате играешь. Еще для меня имеет большое значение уверенность в том, что я делаю всё возможное и зависящее лично от меня. Что показываю всё, на что способен. Вот это, повторюсь, для меня действительно важно. А всё остальное — дело второе. Очень мотивирует, что я должен приносить максимальную пользу моей команде «Зенит».

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:54
Слухи всегда будут. Это просто те вещи, которые есть. Мы сталкиваемся с этим и так происходит. Такие вещи - они или есть, или нет. Будущее покажет. Сейчас у меня есть контракт и я сосредоточен на игре. Пока ты уверен, просто делаешь все возможное. Может сложиться любая ситуация. И это имеет значение, просто относишься так, как на данный момент.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:27
Так Барселоны-ПСЖи-Ференцвароши весь Зенит разберут.....))

Благо у Медведева монополия на скупку хороших бразильцев...если и продавать то за хорошие деньги....
На каждого проданного Сантоса-Малкома - надо закупить полсамолёта новичков....коих там сейчас по заданию организации вербует Юрий Зенитович Альберто.......
nd2bnm7mdspx
nd2bnm7mdspx
сегодня в 10:57
Он достоин Барселоны.
csf46nkua593
csf46nkua593
сегодня в 10:45
Ну, а что пусть попробует если правда.
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