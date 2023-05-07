Игрок «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на слухи об интересе «Барселоны»

Защитник «Зенита» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Слухи всегда были, есть и будут. Моё понимание: пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает. Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом.

Считаю, важно в первую очередь отталкиваться от себя — от того, где ты находишься в данный момент, в каком клубе и чемпионате играешь. Еще для меня имеет большое значение уверенность в том, что я делаю всё возможное и зависящее лично от меня. Что показываю всё, на что способен. Вот это, повторюсь, для меня действительно важно. А всё остальное — дело второе. Очень мотивирует, что я должен приносить максимальную пользу моей команде «Зенит».