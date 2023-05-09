Вагнер Лав поздравил Промеса с рекордом по голам в РПЛ среди легионеров

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал рекорд форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал единоличным лидером в истории РПЛ по количеству голов среди легионеров.
Ранее это достижение принадлежало бразильцу и экс-игроку «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердару Азмуну.
Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением.
На счету голландца теперь 86 забитых мячей. Вагнер Лав сейчас выступает на родине за «Спорт Ресифи», а Азмун играет за «Байер».
Такие и должны приезжать к нам легионеры, а не второсорт и лентяи-рвачи.
Игра Вагнера заслуживала уважения.
Ох, и много крови он подпортил нам в дерби...
Такие и должны приезжать к нам легионеры, а не второсорт и лентяи-рвачи.
Игра Вагнера заслуживала уважения.
Ох, и много крови он подпортил нам в дерби...