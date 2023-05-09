Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Вагнер Лав поздравил Промеса с рекордом по голам в РПЛ среди легионеров

вчера, 13:49

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал рекорд форварда «Спартака» Квинси Промеса, который стал единоличным лидером в истории РПЛ по количеству голов среди легионеров.

Ранее это достижение принадлежало бразильцу и экс-игроку «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердару Азмуну.

Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением.

На счету голландца теперь 86 забитых мячей. Вагнер Лав сейчас выступает на родине за «Спорт Ресифи», а Азмун играет за «Байер».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством
05 мая
«Зенит» поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии
05 мая
ОфициальноПутин поздравил ЦСКА со 100-летием
29 апреля
Бекхэм поздравил «Рексхэм» с выходом в английскую Лигу 2
23 апреля
Опубликовано заявление «Динамо» по поводу 100-летия клуба
18 апреля
«Аль-Наср» подарил Роналду эксклюзивный торт по случаю очередного рекорда
01 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:49
Попортил не только нам.
makkie
makkie
вчера в 17:08, ред.
Вагнер, Промес, Данни - легенды РПЛ.
Такие и должны приезжать к нам легионеры, а не второсорт и лентяи-рвачи.

Игра Вагнера заслуживала уважения.
Ох, и много крови он подпортил нам в дерби...
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:45
Следил из под Тишка, наверное слюни пускал
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
Молодец Лав - широкая улыбка ,широкая душа!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:51
Мастер мастера поздравит всегда! Зачет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 