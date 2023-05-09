Вагнер Лав поздравил Промеса с рекордом по голам в РПЛ среди легионеров

Бывший нападающий ЦСКА прокомментировал рекорд форварда «Спартака» , который стал единоличным лидером в истории РПЛ по количеству голов среди легионеров.

Ранее это достижение принадлежало бразильцу и экс-игроку «Рубина», «Ростова» и «Зенита» .

Рекорды для того и существуют, чтобы их бить, но я счастлив, что мой продержался около 10 лет. Возможно, если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат. На сегодняшний день у меня 414 голов в карьере суммарно. Но я рад за Квинси, хочу искренне поздравить его с этим достижением.