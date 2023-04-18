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Опубликовано заявление «Динамо» по поводу 100-летия клуба

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Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:00
Привет, Володя!!!
Спасибо!!! Действительно, ДИНАМО- это история, традиции, легенды!!! Еще раз- спасибо, Дружище!!!
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:51
Доброго Здоровья Володя!
Ты правильно подметил, это история.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Виктор, с юбилеем!!!
Динамо,это история советского спорта.
Динамовцам и их болельщикам есть чем гордиться!
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 15:20
Дам небольшую цитату: - "8 апреля 2023 года Общество «Динамо» отмечает 100-летие со дня основания. «Сила — в движении» – девиз этой физкультурно-спортивной организации, олицетворяющей молодость, силу, красоту и здоровый спортивный азарт. «Динамо» было создано для того, чтобы сотрудники органов безопасности и правопорядка имели возможность заниматься спортом.

История большой и славной динамовской семьи переплетается с историей нашей страны. Общество возродило бокс, сыграло значительную роль в становлении, развитии стрелкового спорта и самбо. Именно в «Динамо» появилась спортивная медицина. Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной в*йны в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага."

Отметьте, господа, что футбол лишь часть Общества. хоть юбилей ФК разумеется совпадает с юбилеем всего Динамо.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:31
Истинная правда, Ваня- истинная!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:44
Ветеранов и Болельщиков фк Динамо с юбилеем их, любимого команды!
Пусть игроки на меня не обижаются за то, что я не упомянул их, но сегодня они бело-синие, а завтра красно-белые и как знать, какие отзывы у них будут о том времени, когда выходили с литерой Д на груди. Примеры тому Радимов и Колыванов. Но сегодня не их день, сегодня наш день, повторюсь Болельщиков Динамо и Ветеранов команды, которые своей игрой и победами писали историю клуба и дай Бог им здоровья! Одна жизнь! Одна команда!
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:54
Юра- полностью согласен!!! Я- о том же!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:51
Лично я воспринимаю "Динамо" как клуб славного советского времени. И не только футбольного. Перечислять спортсменов, благодаря которым были достигнуты достижения на внутренней и международной аренах, - дело неблагодарное, потому что их сонм и кого-то я могу забыть, а это будет несправедливо. Уверен в одном: все они были преданы своей Родине. Преданы не за деньги, а из - за искренней любви к стране, в которой родились и жили.
Capral
Capral
вчера в 11:16
Как болельщик ДИНАМО с более чем полувековым стажем и болеющий за все виды динамовского спорта, хочу сказать следущее. Для меня, ДИНАМО- это прежде всего люди в погонах и при званиях!!! Это Великая и Славная История, Традиции, Выдающиеся- футболисты, хоккеисты, волейболисты, баскетболисты, и спортсмены других видов спорта !!! Современное ДИНАМО, я не воспринимаю в полной мере, поскольку, я- болельщик спортивного общества, но точно не банкиров. С нас сорвали погоны, лишили званий. Футбольным клубом руководят далекие от футбола люди. Для меня, истинное ДИНАМО- это полковник Бесков, Легендарные- Яшин, Трофимов, Семичастный, Якушин, Численко, Маслов, Васильев, Мальцев!!! А кто сейчас у нас в клубе? Или наемники или те, кто мечтают поскорее уехать из ДИНАМО в Европу... Моё становление как болельщика ДИНАМО- было в советское время, когда не наемники, а советские люди мечтали играть в ДИНАМО, и считали для себя за Честь выходить на поле с литерой "Д" на груди!!! Сейчас, многое поменялось. Но даже сейчас, еще есть Люди, с Гордостью и Честью выступающие за наш клуб!!! Прежде всего- это волейболистка Н.Гончарова играющая в ДИНАМО 17 лет!!!!!!! У неё было немало предложений из лучших европейских клубов, но верна, она- осталась только ДИНАМО!!!!!!!
100 лет, конечно- большой юбилей, но признаюсь откровенно, 50-й, был для меня более значимый и торжественный. И последнее: к столетию клуба, было бы неплохо, вернуть на Лубянку, памятник, Человеку- стоявшего у истоков основания нашего клуба- Ф.Э.Дзержинскому!!!!!!!
Тех, кто помнит настоящее ДИНАМО, истинных болельщиков клуба- с ЮБИЛЕЕМ, Друзья!!!!!!!
sova147
sova147
вчера в 10:52
Всех-всех динамовцев с 100 летним Юбилеем!!!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:48
Заявление : "Мы опять не шмогли!".
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:22
Динамо с юбилеем!!!
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