Опубликовано заявление «Динамо» по поводу 100-летия клуба

«Динамо» опубликовало обращение к болельщикам по случаю 100-летия клуба. «Бело-голубые» напомнили о своей исторической значимости.
«Динамо» опубликовало обращение к болельщикам по случаю 100-летия клуба. «Бело-голубые» напомнили о своей исторической значимости.
100 лет, конечно- большой юбилей, но признаюсь откровенно, 50-й, был для меня более значимый и торжественный. И последнее: к столетию клуба, было бы неплохо, вернуть на Лубянку, памятник, Человеку- стоявшего у истоков основания нашего клуба- Ф.Э.Дзержинскому!!!!!!!
Тех, кто помнит настоящее ДИНАМО, истинных болельщиков клуба- с ЮБИЛЕЕМ, Друзья!!!!!!!
100 лет, конечно- большой юбилей, но признаюсь откровенно, 50-й, был для меня более значимый и торжественный. И последнее: к столетию клуба, было бы неплохо, вернуть на Лубянку, памятник, Человеку- стоявшего у истоков основания нашего клуба- Ф.Э.Дзержинскому!!!!!!!
Тех, кто помнит настоящее ДИНАМО, истинных болельщиков клуба- с ЮБИЛЕЕМ, Друзья!!!!!!!
Пусть игроки на меня не обижаются за то, что я не упомянул их, но сегодня они бело-синие, а завтра красно-белые и как знать, какие отзывы у них будут о том времени, когда выходили с литерой Д на груди. Примеры тому Радимов и Колыванов. Но сегодня не их день, сегодня наш день, повторюсь Болельщиков Динамо и Ветеранов команды, которые своей игрой и победами писали историю клуба и дай Бог им здоровья! Одна жизнь! Одна команда!
Пусть игроки на меня не обижаются за то, что я не упомянул их, но сегодня они бело-синие, а завтра красно-белые и как знать, какие отзывы у них будут о том времени, когда выходили с литерой Д на груди. Примеры тому Радимов и Колыванов. Но сегодня не их день, сегодня наш день, повторюсь Болельщиков Динамо и Ветеранов команды, которые своей игрой и победами писали историю клуба и дай Бог им здоровья! Одна жизнь! Одна команда!