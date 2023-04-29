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Путин поздравил ЦСКА со 100-летием

вчера, 12:55

Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.

Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.

Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.

Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряжённой борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплочённость, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, лёгкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.

Ещё раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:24
Лучше поздно, чем никогда )))
Будь здрав Анатолий.
nik9373
nik9373 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:05


Всё это попытки натянуть сову на глобус. "Спартак" пошёл честным путём, а мог бы считаться с 1897 года.
nik9373
nik9373
вчера в 14:56
ЦСКА выступает под своим названием в футбольных чемпионатах СССР и России с 1960 года. Не вижу 100 лет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:18
Вот все думаю,как сыграют и склоняюсь к ничье,не знаю почему,но чуйка такая,а игра покажет.Приму любой расклад,только бы не было осадка от судейских причуд.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:11
Вот я подумал об этом или это вброс ,аккурат под матч.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:55
На тройке с бубенцами, как и полагается!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:49
Ахмат из последних 12 игр в 10 уступил гинеровцам. Чето сомневаюсь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:47
Иии?
LOpp
LOpp
вчера в 13:46
Сегодня Ахмат поздравит цска с юбилеем, как вчера Факел
LOpp
LOpp ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 13:45
Название цска придумали уже в 1950-х годах
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:40
Спортивное общество ЦСКА год основания 29 апреля 1923 г. Ф/кл ЦСКА год основания 1911 год. Мух от котлет отделять, или не?).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:23
Юбилей ЦСКА был давно. Поздравление курьер на самокате вез?
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Не далее как вчера уже одна команда поздравила своих болельщиков... посмотрим как коняшки поздравят...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:18
Э-э-э, насяльника,давай лучше сегодня очками поздравь,а то в Грозном и не знают (вместе с судейской бригадой) об этом юбилее.
sova147
sova147
вчера в 13:17
Великая дата! С юбилеем!
Брулин
Брулин
вчера в 13:05
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