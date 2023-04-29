Путин поздравил ЦСКА со 100-летием

Президент России поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА .

Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.

Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.

Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряжённой борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплочённость, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, лёгкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.