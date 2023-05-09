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Бускетс решил уйти из «Барселоны»

вчера, 19:29

Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании текущего сезона.

Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года. Игрок уже сообщил команде о своем намерении. На данный момент неизвестно, когда именно Бускетс объявит об этом официально. Возможно, это произойдет в тот момент, когда каталонцы оформят титул чемпионов Испании. Полузащитник является воспитанником «Барселоны», в 2008 году он дебютировал в основном составе команды.

У Бускетса есть варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:00
В Саудовскую Аравию, Месси без своих не может.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:30
Как ты умело пропустил симулянтов, которые играют/играли за Мадрид)
Чего только стоит парочка Роналду и Пепе.
Gahi
Gahi
вчера в 21:05
Бускетс, Альба, Месси и.т.д встретятся в клубе из Саудовской Аравии.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
    Incredulous
    Incredulous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Передаст эстафету Жорди Альбе, а так да, самые опытные мэтры этого дела уходят: Суарес, Пике, теперь ещё и Бускетс.
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин
    вчера в 19:49
    Бускетс составит компанию Месси в СА.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:40
    А кто будет симулянтов учить?
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