Бускетс решил уйти из «Барселоны»

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вчера, 19:29

Полузащитник покинет «Барселону» по окончании текущего сезона.

Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года. Игрок уже сообщил команде о своем намерении. На данный момент неизвестно, когда именно Бускетс объявит об этом официально. Возможно, это произойдет в тот момент, когда каталонцы оформят титул чемпионов Испании. Полузащитник является воспитанником «Барселоны», в 2008 году он дебютировал в основном составе команды.

У Бускетса есть варианты продолжения карьеры.