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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 13:23

Нападающий ПСЖ Лионель Месси будет выступать в Саудовской Аравии в следующем сезоне.

По информации AFP, источник из арабской страны, близкий к переговорам, сегодня утром подтвердил, что аргентинец продолжит карьеру на Ближнем Востоке, назвав трансфер «огромным».

Ранее сообщалось, что жена футболиста Антонелла вместе с детьми не хочет переезда в Саудовскую Аравию, желая остаться в Европе. Отмечается, что Месси был готов подождать до конца сезона, чтобы принять решение относительно будущего после обсуждения со своей семьёй.

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 18:27
Мало ли что она хочет или не хочет)))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:59
Очки сними.)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:27, ред.
Почувствовал в сердце любовь и отвагу ,сказал он :"Из "Райского сада"-ни шагу!
Зачем мне верблюды ,пески и Роналду? Видал я в гробу эту снулую банду!Да чтобы я ,словно кошак,весь облез,коль дам я согласие на МЛС! Скажу,накрайняк,соответствуя звону,согласен бесплатно сходить в "Барселону".Но это потом,а сегодня уже готовлю контракт для игры в ПСЖ...
lotsman
lotsman
вчера в 16:13
Неужели всё таки определились?! Или завтра поступит сообщение из МЛС?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:06
Джорджина захотела и антонелла захочет. Ещё подружатся ))
собакин6762
собакин6762
вчера в 15:40
Опять брехня ....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:36
Тем интереснее будут матчи против Роналду.
SayRus Vens
SayRus Vens
вчера в 15:17
Заслужил, выиграл всё что можно...теперь на пенсию заработает, каждому своё...как говорится завидуйте молча
амурец
амурец
вчера в 15:08
Ни кому не оказался нужен липовый чемпион
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:07
С отъездом божественного Лионеля Европу ждет закат и неминуемая гибель, а Саудовскую Аравию невиданное доселе возрождение и многовековое процветание. Антонелла может выступить в роли спасительницы европейской цивилизации.
feris1
feris1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:05
Богатство Роналду гному не даёт покоя)))
Elliada
Elliada
вчера в 14:49
Хейтеры рады, как будто контракт подписан. Через час или день появится противоположная новость
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:33
Успехов в Кубке чемпионов Азии, или как там он называется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:16, ред.
Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии .

Вот она Сила Воли !))) - Замануха !!!)
adekvat
adekvat
вчера в 14:03
Еще одна сетка с золотыми мячами поедет на ближний восток.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:00
Да уж, деньги то хорошо, а когда семья против это прям не очень. Месси тяжело будет, не знаю сможет ли он играть, когда семья не рада, что тут находиться либо же вообще скажут мы останемся в Европе, а ты играй, это же твоё любимое дело. Лео будет разрываться между футболом и семьёй, так и играть не сможет с такими плохими мыслями. Будет летать на выходных туда сюда, часовой пояс скажется на здоровье, уже не молодой, даже знаю, наверно будет думать над этой ситуацией да и над трансфером вобщем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:52
Какая Европа...когда тут 2 млн евро в день....в любой день...)))
Парню 36...какие топ-5...??
"Золотые мячи" всё равно как видим сыпаться на него по инерции не перестанут лет 5 ещё...
Правильный выбор...
Не каждому дано...на работе...получить повышение в зарплате...при уменьшении нагрузки....
И тем кому это удаётся - респект
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 13:49
ждем новость через час-Месси не поедет никуда))) ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:44
Ах-ха-ха!
На перШпективном якобы контракте с Барселоной поднял сотку лямов к четырехстам, теперь на семье сотку, а там папа Лео подтянется ещё плюсан... Так и до лярда дотянет...)
2d7nx78x4rtu
2d7nx78x4rtu
вчера в 13:43
Вот и сдулся Меська как игрок, не зря его называли жадным гномом
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 13:42
Даже в теме о Месси воня лучший ноет о том, какой Газппром и Зенит плохие
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:38
А им это и не надо . Это сделано для рекламы и демонстрации свого финансового могущестаа. Газпром тоже не окупает огромные траты на Зенит, но показывает кто в стране реальный хозяин
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:30
Пути неисповедимы.... если не фейк, то повелся на деньги... Футбола больше не будет.
Tex
Tex
вчера в 13:26
И правильно сделает. На закате карьеры бабки решают. Ну и нам всем подарит таким образом возможность поржать с персофанов, рассказывавших о том как продался Роналду и ушел на пенсию за бабками))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:26
Как бы саудиты не пожалели об этом, похоже Месси себя там не окупит!
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