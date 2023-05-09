Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии .

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вчера, 13:23

Нападающий ПСЖ будет выступать в Саудовской Аравии в следующем сезоне.

По информации AFP , источник из арабской страны, близкий к переговорам, сегодня утром подтвердил, что аргентинец продолжит карьеру на Ближнем Востоке, назвав трансфер «огромным».

Ранее сообщалось, что жена футболиста Антонелла вместе с детьми не хочет переезда в Саудовскую Аравию, желая остаться в Европе. Отмечается, что Месси был готов подождать до конца сезона, чтобы принять решение относительно будущего после обсуждения со своей семьёй.