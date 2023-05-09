Месси продолжит карьеру в Саудовской Аравии .

Нападающий ПСЖ Лионель Месси будет выступать в Саудовской Аравии в следующем сезоне.
По информации AFP, источник из арабской страны, близкий к переговорам, сегодня утром подтвердил, что аргентинец продолжит карьеру на Ближнем Востоке, назвав трансфер «огромным».
Ранее сообщалось, что жена футболиста Антонелла вместе с детьми не хочет переезда в Саудовскую Аравию, желая остаться в Европе. Отмечается, что Месси был готов подождать до конца сезона, чтобы принять решение относительно будущего после обсуждения со своей семьёй.