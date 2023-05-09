Фанаты выкуривают Неймара из ПСЖ. Парижане прощаются со звёздным десантом «Барсы»

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вчера, 18:54

Скандальная последняя глава.

В «Пари Сен-Жермен» не прекращаются скандальные новости – на одном Неймаре ими можно запастись на годы вперед. К маю появляется все больше слухов, что и бразильский экс-форвард «Барсы», и его напарник Лионель Месси проводят последний сезон в составе французского гранда.

Хочет уйти из-за фанатов

С болельщиками ПСЖ у Нея давно натянутые отношения – не стоит этому удивляться, когда после поражения от «Баварии» в ЛЧ идешь участвовать в покерном турнире и в McDonald’s или когда вступаешь в конфликт с менеджерами клуба и напарниками по команде.

У парижан и до того все кипело – коллектив вылетел из главного еврокубка, проиграл сразу несколько матчей в феврале-мае, хотя всю осень шел без поражений. Даже титул в Лиге 1 в какой-то момент оказался под вопросом.

По последним данным, фанаты французского гегемона организовали акцию протеста около клубного офиса и требовали избавиться от Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Нападающий настолько шокирован этим поступком, что задумывается об уходе из команды.

Ней знает, что и в руководстве парижан хотят продать бразильца. С Килианом Мбаппе у него сложились непростые отношения, которые перетекли в конфликт – хотя осенью его удавалось сдерживать. Звездный форвард не добился главной цели, ради которой покидал «Барсу», — не стал главным лицом ПСЖ , вновь оказался в тени другого таланта (как раз Килиана). Да и для клуба трансфер Неймара – возможность разгрузить зарплатную ведомость.

Аппетиты бразильца могут потянуть в АПЛ

В Англии – наибольшая концентрация богатых клубов, которые способны позволить себе покупку нападающего «пентакампеонов». Еще зимой ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Челси» — сообщалось, что с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи встречался лично владелец «аристократов» Тодд Боэли – оформить сделку функционер хотел летом.

При этом финансовая составляющая – пожалуй, единственный аргумент, которым «синие» могут заманить звездного нападающего. У лондонцев слишком неустойчивый проект – клуб решил провести перестройку за одно трансферное окно, поплатился падением за пределы топ-10 АПЛ . После отставки Грэма Поттера боссы назначили исполнять обязанности главного тренера Фрэнка Лэмпарда – и при нем коллектив выиграл 1 матч из 7, попутно вылетев из Лиги чемпионов.

Помимо «Челси», кандидатуру Неймара рассматривают «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — представители «горожан» и «дьяволов» мониторят ситуацию между бразильцем и ПСЖ на случай, если последние все же решат его продать.

Еще одним клубом называют «Ньюкасл». «Сороки» так же держат на карандаше форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду – хотя сделку по Нею оценивают как более вероятную.

Не только Неймар

Предстоящее межсезонье может стать для «Пари Сен-Жермен» временем больших перемен – не только из-за капризной звезды. Еще один кандидат на выход – Лионель Месси.

Кажется, последние месяцы стали определяющими в вопросе продолжения сотрудничества. В начале мая стало известно, что аргентинец с семьей уехал в Саудовскую Аравию, не получив на это разрешения от боссов французского гранда – при этом спортивный директор парижан уже дал понять нападающему, что ему запрещено покидать Францию на финишном этапе текущего сезона. Что еще интереснее – произошло это после того, как ПСЖ уступил «Лорьяну» в 33-м туре Лиги 1.

За нарушением режима последовало временное отстранение от тренировок – отменили наказание лишь после того, как Лео принес извинения. Но точка невозврата уже пройдена – парижане решили не предлагать аргентинскому завершителю новый контракт. Вероятнее всего, Месси предстоящим летом окажется в чемпионате Саудовской Аравии. Там ему, по последним данным, готовы сделать самое щедрое предложение в истории футбола.

ПСЖ давно пора научиться тратить деньги

Французский гранд – один из богатейших клубов в Европе. Парижане заваливают деньгами Рамоса, Месси, Неймара, находят рычаги, чтобы удержать Мбаппе от перехода в «Реал». Но даже так команда раз за разом выбывает из борьбы за ЛЧ на первых стадиях плей-офф.

Само собой, на то есть спортивные причины – проблемы в раздевалке, вечные разговоры о смене тренера и приглашении Зидана. Но они вытекают из финансовых – клуб нецелесообразно тратит деньги. При том, что в составе есть вышеупомянутые Ней, Лео, Рамос и Мбаппе, раз за разом появляются разговоры о недостаточной глубине скамейки. Иначе как объяснить тот факт, что во втором тайме важнейшего матча с «Баварией» Гальтье выпустил третьим центральным защитником 17-летнего Эль Шадайлле Битшиабу?

При том, что в составе парижан играют топ-исполнители, боссы тратят на них большую часть средств, не балансируя состав. Пока в ПСЖ есть Месси и Неймар, у клуба остается меньше пространства для маневра с фэйр-плей – и усилить действительно проблемные позиции парижане не могут.

Расставание пойдет на пользу всем. Месси уйдет на заслуженную пенсию туда, где такие деньги платить готовы, Ней снова будет искать команду, где не окажется ни в чьей тени. А парижане получат возможность перераспределить баланс сил – чтобы подписание лидеров было не в ущерб команде.