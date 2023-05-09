«Вест Хэм» установил ценник на Райса для клубов из Лиги чемпионов

«Вест Хэм» готов продать хавбека Деклана Райса за 120 млн фунтов в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.
Сообщается, что лондонцы также допускают возможность продажи за 100 млн, если при этом ещё и получат полузащитника в результате сделки. Наиболее вероятным вариантом является переход игрока в «Арсенал». Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
«Молотобойцы», считающие англичанина одним из лучших полузащитников в мире, не станут препятствовать желанию Райса играть в Лиге чемпионов, если поступит хорошее предложение.
Этот парень стоит минимум лярд!
Этот парень стоит минимум лярд!