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«Вест Хэм» установил ценник на Райса для клубов из Лиги чемпионов

вчера, 11:56

«Вест Хэм» готов продать хавбека Деклана Райса за 120 млн фунтов в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Сообщается, что лондонцы также допускают возможность продажи за 100 млн, если при этом ещё и получат полузащитника в результате сделки. Наиболее вероятным вариантом является переход игрока в «Арсенал». Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Молотобойцы», считающие англичанина одним из лучших полузащитников в мире, не станут препятствовать желанию Райса играть в Лиге чемпионов, если поступит хорошее предложение.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:00
За за одного пенсионера аргентинца, теряющего сыплющейся из него песок на полях Испании, шейхи дают уже 400 лямов, плюс щас развод идет темой Барселоны и нежеланием семьи ехать из Европы в ОАЭ, (за какими то там 400 млн. прим. мое)
Этот парень стоит минимум лярд!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:31
Заработать на таком не грех, даже ещё больше можно просить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:59
Ничего себе,какая крутая сумма!
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