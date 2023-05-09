«Вест Хэм» установил ценник на Райса для клубов из Лиги чемпионов

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вчера, 11:56

«Вест Хэм» готов продать хавбека за 120 млн фунтов в клуб, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Сообщается, что лондонцы также допускают возможность продажи за 100 млн, если при этом ещё и получат полузащитника в результате сделки. Наиболее вероятным вариантом является переход игрока в «Арсенал». Кроме того, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Молотобойцы», считающие англичанина одним из лучших полузащитников в мире, не станут препятствовать желанию Райса играть в Лиге чемпионов, если поступит хорошее предложение.