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Гвардиола: «Я уверен, что Месси вернётся в „Барселону“»

вчера, 19:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Я уверен, что Лео Месси сделает все возможное, чтобы вернуться в «Барселону». Я уверен, что Жоан Лапорта постарается, чтобы это произошло, и Месси тоже — я надеюсь, что он сможет попрощаться, как он того заслуживает.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:07
Не стоит думать, что шейхи наивные как малые дети.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:00
Чисто теоретически это возможно, если провернуть одно дело. Подписаться на сезон для клуба из Аравии, после двух сезонов в Барселоне, при этом, чтобы Месси согласился на это, нужно шейхам оплатить долги сине-гранатовых и тогда всем будет хорошо.
cska1948
cska1948
вчера в 20:00
Гвардиола: «Я уверен, что Месси вернётся в „Барселону“»
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Конечно вернётся! Вот отработает двухгодичный контракт в СА и вернётся. И было бы неплохо чтобы в прощальном матче Барса сыграла против сборной Мира, а Месси по тайму и там, и там. Разве Месси хуже Стэнли Мэтьюза?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:43
Ну закончить карьеру прощальным матчем в Барсе это было бы здорово!
drug01
drug01
вчера в 19:39
Куда он денется, ждём!!!
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