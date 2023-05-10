Гвардиола: «Я уверен, что Месси вернётся в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
Я уверен, что Лео Месси сделает все возможное, чтобы вернуться в «Барселону». Я уверен, что Жоан Лапорта постарается, чтобы это произошло, и Месси тоже — я надеюсь, что он сможет попрощаться, как он того заслуживает.
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Конечно вернётся! Вот отработает двухгодичный контракт в СА и вернётся. И было бы неплохо чтобы в прощальном матче Барса сыграла против сборной Мира, а Месси по тайму и там, и там. Разве Месси хуже Стэнли Мэтьюза?
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Конечно вернётся! Вот отработает двухгодичный контракт в СА и вернётся. И было бы неплохо чтобы в прощальном матче Барса сыграла против сборной Мира, а Месси по тайму и там, и там. Разве Месси хуже Стэнли Мэтьюза?