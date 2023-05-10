Гвардиола: «Я уверен, что Месси вернётся в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Барселону».

Я уверен, что Лео Месси сделает все возможное, чтобы вернуться в «Барселону». Я уверен, что Жоан Лапорта постарается, чтобы это произошло, и Месси тоже — я надеюсь, что он сможет попрощаться, как он того заслуживает.