ПСЖ хочет заменить Месси на игрока «Кристал Пэлас»

ПСЖ определился с заменой нападающему Лионелю Месси.
Парижский клуб планирует подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл 37 матчей за «орлов», в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.
ничего
не равноценно то, что молодой парень будет хоть что то делать
ничего
не равноценно то, что молодой парень будет хоть что то делать
Кто - то скажет, а разве эти трое не хотели, чтобы "ПСЖ" выиграл ЛЧ ? Отвечу: разумеется, хотели, но почему - то решили, что их "громких" имён будет для этого вполне достаточно. Ан нет, оказалось недостаточно. Во время таких мощных матчей футболисты, даже самые выдающиеся, должны запрятать куда подальше собственное ЭГО и оказаться, пусть даже неожиданно для себя, равными с другими футболистами команды. Пусть не столь выдающимися.
Кто - то скажет, а разве эти трое не хотели, чтобы "ПСЖ" выиграл ЛЧ ? Отвечу: разумеется, хотели, но почему - то решили, что их "громких" имён будет для этого вполне достаточно. Ан нет, оказалось недостаточно. Во время таких мощных матчей футболисты, даже самые выдающиеся, должны запрятать куда подальше собственное ЭГО и оказаться, пусть даже неожиданно для себя, равными с другими футболистами команды. Пусть не столь выдающимися.
Был один, в Мавзолеи лежит!
Был один, в Мавзолеи лежит!