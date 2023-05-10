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ПСЖ хочет заменить Месси на игрока «Кристал Пэлас»

вчера, 17:16

ПСЖ определился с заменой нападающему Лионелю Месси.

Парижский клуб планирует подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл 37 матчей за «орлов», в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:37
«Достойная» замена Неймару и Месси?
balalay
balalay
вчера в 23:59
этот получше месси будет
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:39
а что месси сделал в ПСЖ такого что его не заменить любым ноунеймом?
ничего

не равноценно то, что молодой парень будет хоть что то делать
амурец
амурец
вчера в 23:22
Да кем не замени Месси, толку все равно больше
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Дело, думаю, не в Месси, Мбаппе, Неймаре и др., а в сплочённости игроков, которые объединены одной целью. Пусть даже не такого выдающегося мастерства, как эти трое, но которые будут играть (биться) за команду, как за родную хату во время в*йны.
Кто - то скажет, а разве эти трое не хотели, чтобы "ПСЖ" выиграл ЛЧ ? Отвечу: разумеется, хотели, но почему - то решили, что их "громких" имён будет для этого вполне достаточно. Ан нет, оказалось недостаточно. Во время таких мощных матчей футболисты, даже самые выдающиеся, должны запрятать куда подальше собственное ЭГО и оказаться, пусть даже неожиданно для себя, равными с другими футболистами команды. Пусть не столь выдающимися.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:08, ред.
))))) Тут только от одного новостного заголовка ржач до икоты продирает .
tj9873e32gph
tj9873e32gph
вчера в 18:38
Месси не доиграть до Чм
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:37
Мягко говоря, неравноценная замена. Где игрок Кристалл Пэлас и где Месси?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:36
Месси не стать Королем - плохо он заканчивает
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:31
Незаменимых нет!
Был один, в Мавзолеи лежит!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:25
Что-то не похоже на ПСЖ, Месси на Майкла, разве что он будет третьим по счёту на скамейке запасных и выходить по високосным дням.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Так себе замена для Месси, с такой результативностью...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:20
От него всяко пользы больше будет чем от гнома.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:17
Заменить Месси будет очень не просто,но вполне возможно!
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