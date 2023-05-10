Сегодня может быть объявлено об уходе Бускетса из «Барселоны»

Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону».
Футболист уйдёт из команды в качестве свободного агента. По информации источника, официально об уходе может быть объявлено уже сегодня.
34-летний испанец выступает за каталонцев с 2008 года.
Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону».
Футболист уйдёт из команды в качестве свободного агента. По информации источника, официально об уходе может быть объявлено уже сегодня.
34-летний испанец выступает за каталонцев с 2008 года.
Просто очень хочется заявить: спасибо за всё, Серджи! Твой вклад в лучшую команду в истории Барсы трудно переоценить, а наблюдать за соперничеством Реала с твоим было по истине здорово, интересно и интригующе, хоть и местами нервно....
Ну а так что, ожидаемо, правильное решение! Пора строить команду дальше, отпускаем легенду и безоговорочно лучшего опорника мира последних 15 лет на чемпионской ноте, все как и подобает капитану.... Удачи в будущем!
Просто очень хочется заявить: спасибо за всё, Серджи! Твой вклад в лучшую команду в истории Барсы трудно переоценить, а наблюдать за соперничеством Реала с твоим было по истине здорово, интересно и интригующе, хоть и местами нервно....
Ну а так что, ожидаемо, правильное решение! Пора строить команду дальше, отпускаем легенду и безоговорочно лучшего опорника мира последних 15 лет на чемпионской ноте, все как и подобает капитану.... Удачи в будущем!
Будет собирать пожитки и готовиться к походу в пески.
Крайне необходим Лео для реализации старой, годами проверенной схемы, (работающей без сбоя как швейцарские часы) - "Бускетс нырнул, 11 метров, Месси забил..."))
Будет собирать пожитки и готовиться к походу в пески.
Крайне необходим Лео для реализации старой, годами проверенной схемы, (работающей без сбоя как швейцарские часы) - "Бускетс нырнул, 11 метров, Месси забил..."))