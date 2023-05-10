Сегодня может быть объявлено об уходе Бускетса из «Барселоны»

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вчера, 08:56

Полузащитник покинет «Барселону».

Футболист уйдёт из команды в качестве свободного агента. По информации источника, официально об уходе может быть объявлено уже сегодня.

34-летний испанец выступает за каталонцев с 2008 года.