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Сегодня может быть объявлено об уходе Бускетса из «Барселоны»

вчера, 08:56

Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону».

Футболист уйдёт из команды в качестве свободного агента. По информации источника, официально об уходе может быть объявлено уже сегодня.

34-летний испанец выступает за каталонцев с 2008 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:55
Легенда.... "Последний ил Могикан" игрок из "той" команды Пепа....

Просто очень хочется заявить: спасибо за всё, Серджи! Твой вклад в лучшую команду в истории Барсы трудно переоценить, а наблюдать за соперничеством Реала с твоим было по истине здорово, интересно и интригующе, хоть и местами нервно....

Ну а так что, ожидаемо, правильное решение! Пора строить команду дальше, отпускаем легенду и безоговорочно лучшего опорника мира последних 15 лет на чемпионской ноте, все как и подобает капитану.... Удачи в будущем!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:15
Уходит последний с времён 2000 годов. Месси, Хави, Иньеста, Пуйоль, бускетс, Вальдес, Дани Алвес все эти звёзды той Барселоны уже не носят емблему команды на футбольном поле. Теперь у команды растет новое поколение которые в будущем будут такими же легендами. Задатки на такой итог видны уже, так игроки ещё довольно таки молоды а уже видно что потенциал у них огромен. Бускетс играл также очень важную роль в построении игры команды. И с его уходом мы теряем последний пазл той звёздной непобедимой Барселоны!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:07
Из свиты Месси!
Будет собирать пожитки и готовиться к походу в пески.
Крайне необходим Лео для реализации старой, годами проверенной схемы, (работающей без сбоя как швейцарские часы) - "Бускетс нырнул, 11 метров, Месси забил..."))
Elliada
Elliada
вчера в 09:03
Последний из великого состава той Барселоны, которую боялись все.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Алекс37153715, AlVi77, ssspartak, VMP, рже, Dion1s, w1345ds, TheBoLt, AS1976, beefs, ХавбекЪ, sibirz, ИГРОЧИШКА больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
7djdrufy26mg
7djdrufy26mg
вчера в 08:57
Скорее всего сегодня он просто будет симулировать уход
Гость
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