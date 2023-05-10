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На Бускетса претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии

вчера, 11:29

Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону».

Сообщается, что испанец не хочет продолжать карьеру в Европе, чтобы не играть против «сине-гранатовых».

На футболиста претендуют клубы из Саудовской Аравии — «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль» (этот клуб заинтересован и в форварде ПСЖ Лионеле Месси). Представители ближневосточной страны могут предложить Бускетсу очень большие финансовые условия. Также есть вариант с «Интер Майами» из МЛС, но американцы не смогут тягаться с вышеперечисленными командами в плане денег.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:26
Бускетс свою карьеру в составе Барселоны заканчивает на мажорной ноте с победой в ЛаЛиги. Теперь у него начнётся новый этап его карьеры и скорей всего воссоединиться он с Месси. Будут оба играть за Аль- Хиляль и в следующем сезоне попробует взять первенство в своем дебютном сезоне. Бускетс это живая легенда команды. Сколько он прошёл с командой был в ее составе всю свою карьеру. Лучшие свои годы брал всё что можно с командой а также со сборной! Время покажет куда его закинет в ближайшее время!
galem72
galem72
вчера в 11:39
Не знаю насчёт СА, но в Барсе, как и в ЛЛ, ему точно делать нечего. Он откровенно проедает кучу моментов у себя в центре.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:34
Если претендует несколько клубов то Бускетс может рассчитывать на более выгодные условия.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:34
С Месси они бы серьезно усилили любую команду
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