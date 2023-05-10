На Бускетса претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии

Полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону».
Сообщается, что испанец не хочет продолжать карьеру в Европе, чтобы не играть против «сине-гранатовых».
На футболиста претендуют клубы из Саудовской Аравии — «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль» (этот клуб заинтересован и в форварде ПСЖ Лионеле Месси). Представители ближневосточной страны могут предложить Бускетсу очень большие финансовые условия. Также есть вариант с «Интер Майами» из МЛС, но американцы не смогут тягаться с вышеперечисленными командами в плане денег.