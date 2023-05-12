Вице-президент «Барселоны» оценил текущее финансовое положение клуба

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о текущем финансовом положении «сине-гранатовых».
Мы не в реанимации, но пока что лежим под капельницей. Мы по-прежнему в больнице.
Но мне кажется, что есть прогресс. Нужно подождать пару лет, чтобы разобраться в экономической ситуации, и мы на это способны.
Мы были очень активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, результаты это показывают. Если бы мы хотели делать кассу, то смогли бы – у нас есть футболисты с авторитетом.
Ранее в клубе опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро.