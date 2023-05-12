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Вице-президент «Барселоны» оценил текущее финансовое положение клуба

сегодня, 08:39

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о текущем финансовом положении «сине-гранатовых».

Мы не в реанимации, но пока что лежим под капельницей. Мы по-прежнему в больнице.

Но мне кажется, что есть прогресс. Нужно подождать пару лет, чтобы разобраться в экономической ситуации, и мы на это способны.

Мы были очень активны на трансферном рынке. У нас более конкурентоспособная команда, результаты это показывают. Если бы мы хотели делать кассу, то смогли бы – у нас есть футболисты с авторитетом.

Ранее в клубе опровергли информацию о штрафе в размере 15,7 млн евро.

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jrd7w6bkgq9k
jrd7w6bkgq9k
сегодня в 09:04
Доктор сказал в морг - значит в морг
Гость
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