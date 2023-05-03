Игроки «Акрона» получат премиальные в случае победы над «Краснодаром»

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов сообщил, что команда получит премию, если одержит победу над «Краснодаром» в финале Пути регионов Кубка России.
Да, как и на любую другую стадию Кубка, будут премиальные. Это нормальная часть мотивации для команды. Сколько? Не скажу, этот вопрос останется внутри команды.
Встреча между «Краснодаром» и «Акроном» состоится сегодня, 3 мая, на поле южан. Начало — в 19:30 по московскому времени. Победитель сыграет с командой, которая проиграет в противостоянии «Урала» и ЦСКА. Первый поединок этих коллективов на «ВЭБ-Арене» завершился вничью 1:1.