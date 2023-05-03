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Игроки «Акрона» получат премиальные в случае победы над «Краснодаром»

сегодня, 16:36
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон19:30 Не начался

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов сообщил, что команда получит премию, если одержит победу над «Краснодаром» в финале Пути регионов Кубка России.

Да, как и на любую другую стадию Кубка, будут премиальные. Это нормальная часть мотивации для команды. Сколько? Не скажу, этот вопрос останется внутри команды.

Встреча между «Краснодаром» и «Акроном» состоится сегодня, 3 мая, на поле южан. Начало — в 19:30 по московскому времени. Победитель сыграет с командой, которая проиграет в противостоянии «Урала» и ЦСКА. Первый поединок этих коллективов на «ВЭБ-Арене» завершился вничью 1:1.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:25
Хорошо бы в случаи победы и премиальные остались внутри команды - а то всякое бывает.)
pomor45
pomor45
сегодня в 18:49
Игроки Краснодара получат при любом исходе: при победе - премиальные, при поражении - люлей.
equipolocal
equipolocal ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:44
Спасибо, исправили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:34
В статье небольшая ошибка. Победитель этой пары не выходит в суперфинал Кубка, а сыграет с проигравшей командой из пары Урал-ЦСКА...
112910415
112910415
сегодня в 18:33
команда не получит премию ... к сожалению !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:29
Прыжок выше головы не грех и поощрить денежно...
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 18:18, ред.
Если бы игра была в домашнем ангаре с искусственным газоном, то у Акрона были бы неплохие шансы, но на выезде с мотивированным Краснодаром, находящимся в хорошей форме, будет непросто. Это не вальяжные самоуверенные московские команды - Краснодару нужен первый трофей.
65rzvzshnby2
65rzvzshnby2
сегодня в 16:40
Это будет очень круто, но сказка скорее всего закончится.
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