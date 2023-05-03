Игроки «Акрона» получат премиальные в случае победы над «Краснодаром»

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сегодня, 16:36

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов сообщил, что команда получит премию, если одержит победу над «Краснодаром» в финале Пути регионов Кубка России.

Да, как и на любую другую стадию Кубка, будут премиальные. Это нормальная часть мотивации для команды. Сколько? Не скажу, этот вопрос останется внутри команды.