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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

Американский фонд может купить долю в ПСЖ

вчера, 08:12

Инвестиционный фонд из США Arcos Sports Partners планирует приобрести долю в ПСЖ.

Ранее отмечалось, что американский инвестиционный фонд собирается выкупить до 15% акций клуба, но название организации не было названо. Сообщается, что представители Arcos Sports Partners посетили игру ПСЖ против «Лорьяна» в Лиге 1 30 апреля (1:3). Инвестиционный фонд примет участие в торгах наряду с двумя другими кандидатами. Вероятно, они будут претендовать на долю в клубе в размере 5-15%. За ПСЖ они были бы готовы отдать 4 миллиарда евро.

Потенциальные инвесторы озадачены тем, что парижский клуб не владеет правами на домашний стадион. «Парк де Пренс» является муниципальной собственностью, власти Парижа не хотят продавать его ПСЖ.

Активы Arcos Sports Partners составляют около 7 миллиардов евро. Инвестиционный фонд владеет акциями Fenway Sports Group – данной организации принадлежат «Ливерпуль», «Нью-Джерси» из НХЛ и «Филадельфия» из НБА.

Права на ПСЖ в полной мере принадлежат катарской компании Qatar Sports Investments с 2011 года. Ранее владельцы парижан сообщили, что готовы продать часть акций клуба.

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ПСЖ
Перевод с lequipe.fr Фото: Сайт frontofficesports.com
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Все комментарии
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 13:08
Думаю через несколько лет ПСЖ прекратил свое существование в нынешнем формате
На ЛЧ у них нет шансов, а чемпионат Франции настолько слаб, что победа в нем не может принести удовлетворения ни простым болельщикам, ни шейхам с их амбициями
Проект распустят за ненадобностью
galem72
galem72
вчера в 11:30
Парижский клуб — личная прихоть хозяина, и никакие внешние инвестиции ему не нужны.
собакин6762
собакин6762
вчера в 11:12
Не понял... Почему долю , а не все ?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:42
Эти везде свой нос всунут.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:51
После игры с Лорьяном, они явно передумали и снизили ценник.
adekvat
adekvat
вчера в 09:44
Арабы решили схитрить пеиндосов подтягивают, что бы те договорились на счёт стадиона, им то точно не откажут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:15
Значит америкосы чтото там увидели!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:06
Там сплошные убытки, это не инвестиции - это просто трата денег.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
Интересно, а шейхам оно надо?
drug01
drug01
вчера в 09:03
Сначала продать часть акций а затем весь клуб
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:49
На готовое приходят. Что арабы, что пиндосы
cn3xzejm45uz
cn3xzejm45uz
вчера в 08:45
    v7yurhpbuh5y
    v7yurhpbuh5y
    вчера в 08:43
    Пиндосы могут подвинуть арабьё
    Гость
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