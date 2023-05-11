Американский фонд может купить долю в ПСЖ

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вчера, 08:12

Инвестиционный фонд из США Arcos Sports Partners планирует приобрести долю в ПСЖ .

Ранее отмечалось, что американский инвестиционный фонд собирается выкупить до 15% акций клуба, но название организации не было названо. Сообщается, что представители Arcos Sports Partners посетили игру ПСЖ против «Лорьяна» в Лиге 1 30 апреля (1:3). Инвестиционный фонд примет участие в торгах наряду с двумя другими кандидатами. Вероятно, они будут претендовать на долю в клубе в размере 5-15%. За ПСЖ они были бы готовы отдать 4 миллиарда евро.

Потенциальные инвесторы озадачены тем, что парижский клуб не владеет правами на домашний стадион. «Парк де Пренс» является муниципальной собственностью, власти Парижа не хотят продавать его ПСЖ .

Активы Arcos Sports Partners составляют около 7 миллиардов евро. Инвестиционный фонд владеет акциями Fenway Sports Group – данной организации принадлежат «Ливерпуль», «Нью-Джерси» из НХЛ и «Филадельфия» из НБА .