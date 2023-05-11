Американский фонд может купить долю в ПСЖ

Инвестиционный фонд из США Arcos Sports Partners планирует приобрести долю в ПСЖ.
Ранее отмечалось, что американский инвестиционный фонд собирается выкупить до 15% акций клуба, но название организации не было названо. Сообщается, что представители Arcos Sports Partners посетили игру ПСЖ против «Лорьяна» в Лиге 1 30 апреля (1:3). Инвестиционный фонд примет участие в торгах наряду с двумя другими кандидатами. Вероятно, они будут претендовать на долю в клубе в размере 5-15%. За ПСЖ они были бы готовы отдать 4 миллиарда евро.
Потенциальные инвесторы озадачены тем, что парижский клуб не владеет правами на домашний стадион. «Парк де Пренс» является муниципальной собственностью, власти Парижа не хотят продавать его ПСЖ.
Активы Arcos Sports Partners составляют около 7 миллиардов евро. Инвестиционный фонд владеет акциями Fenway Sports Group – данной организации принадлежат «Ливерпуль», «Нью-Джерси» из НХЛ и «Филадельфия» из НБА.
Права на ПСЖ в полной мере принадлежат катарской компании Qatar Sports Investments с 2011 года. Ранее владельцы парижан сообщили, что готовы продать часть акций клуба.
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На ЛЧ у них нет шансов, а чемпионат Франции настолько слаб, что победа в нем не может принести удовлетворения ни простым болельщикам, ни шейхам с их амбициями
Проект распустят за ненадобностью