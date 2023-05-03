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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира

вчера, 21:43

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Для составления списка учитывались данные с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед»/«Аль-Наср») – 136 млн долларов (в спорте – 46 млн, за пределами спорта – 90 млн);

2. Лионель Месси (футбол, ПСЖ) – 130 млн долларов (65+65);

3. Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) – 120 млн долларов (100+20);

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 119,5 млн долларов (44,5+75);

5. Сауль Канело Альварес (бокс) – 110 млн долларов (100+10);

6. Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн долларов (102+5);

7. Фил Микельсон (гольф) – 106 млн долларов (104+2);

8. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 100,4 млн долларов (48,4+52);

9. Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн долларов (0,1+95);

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол, «Бруклин»/«Финикс») – 89,1 млн долларов (44,1+45).

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:32
КриРо лутший. Его Золотой мячь в переди
BagioR
BagioR
сегодня в 08:53
Федерер красавец
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:24
Есть предположения, что скоро пальму первенства, Месси выдернет с корнями.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:51
Скоро Месси обойдет его. Не зря к саудитам ездил.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:40
Федерер - красавчик. На него имя уже работает, а сам подставки на лаврах.
zm45e8cz8f9p
zm45e8cz8f9p
сегодня в 02:58
Дырчатый уже сейчас в напряге.
От того, что шейхи ценят Месси как минимум в два раза дороже чем гея-нарцисса.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:43
Это ненадолго, скоро будет новый лидер и в разы больше.
112910415
112910415
сегодня в 01:24
должны быть в жизни какие-то радости ...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
90 млн евро Ане спорта 😱
3ton
3ton
сегодня в 00:19
Федя как бы карьеру завершил ))
Бывший спортсмен
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
вчера в 23:59
Он давно в любительской лиге. Самый богатый футболист родственник шейха Брунея, который так же с детворой мяч пинает в низшей лиге Сингапура.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:43
Во всём лучший .
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 23:43
Да и футболист тоже .
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:14
Небедный Геша... А бутылки на бровке в стоимость входят?.. Хе-хе..
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:03
Один боксер, остальные все мастера попадания куда-то разными мячиками.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 22:58
Полставки на шампунях неплохо греют
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:32
"Бывший спортсмен",а ныне-погонщик аравийских одногорбых верблюдов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:31
Хоть в чём-то лучший...
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