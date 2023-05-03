Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Для составления списка учитывались данные с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (футбол, «Манчестер Юнайтед»/«Аль-Наср») – 136 млн долларов (в спорте – 46 млн, за пределами спорта – 90 млн);
2. Лионель Месси (футбол, ПСЖ) – 130 млн долларов (65+65);
3. Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) – 120 млн долларов (100+20);
4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 119,5 млн долларов (44,5+75);
5. Сауль Канело Альварес (бокс) – 110 млн долларов (100+10);
6. Дастин Джонсон (гольф) – 107 млн долларов (102+5);
7. Фил Микельсон (гольф) – 106 млн долларов (104+2);
8. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 100,4 млн долларов (48,4+52);
9. Роджер Федерер (теннис) – 95,1 млн долларов (0,1+95);
10. Кевин Дюрэнт (баскетбол, «Бруклин»/«Финикс») – 89,1 млн долларов (44,1+45).
От того, что шейхи ценят Месси как минимум в два раза дороже чем гея-нарцисса.
От того, что шейхи ценят Месси как минимум в два раза дороже чем гея-нарцисса.
Бывший спортсмен
Бывший спортсмен