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Стало известно, каков будет трансферный бюджет «Арсенала» летом

сегодня, 14:54

Бюджет «Арсенала» на летние трансферы составит около 150 миллионов евро.

Данная сумма включает в себя средства клуба и доходы от продажи футболистов. Главный тренер «канониров» Микель Артета в первую очередь хочет усилить линию полузащиты, приоритетным вариантом является Деклан Райс из «Вест Хэма». «Арсенал» также планирует купить защитника и нападающего. Рулевой и руководство клуба не собираются делать слишком дорогие покупки.

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Перевод с independent.co.uk
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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:22
Трёх квалифицированных игроков точно можно купить.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:21
Не густо, но и не пусто.
Нога Месси, по арабским меркам, дороже годового бюджета Арсенала))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:19
Ну вот, в следующем сезоне снова будем вне ЛЧ четверки.....
Неужели так сложно один раз максимально вложиться в команду?! Тем более Артета вернул команду в ЛЧ....а что толку если усиления должного не будет??? Нас не хватило на концовку этого сезона из-за должной глубины состава, а теперь нам предстоит играть вЛЧ, и этого состава точно не достаточно!!! Зачем позориться в ЛЧ и отвлекаться от АПЛ?!
Нам нужно как минимом 4 игрока высокого уровня для ротации и конкуренции, а они 150 лямов дают....да там один Райс 100+ будет стоить..... эээээх Кронке Кронке....
shlomo
shlomo
сегодня в 15:15, ред.
С одной стороны как бы и не много, но и нищенствовать тоже не будут.... можно пару игроков прикупить.
Гость
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