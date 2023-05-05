Стало известно, каков будет трансферный бюджет «Арсенала» летом

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сегодня, 14:54

Бюджет «Арсенала» на летние трансферы составит около 150 миллионов евро.

Данная сумма включает в себя средства клуба и доходы от продажи футболистов. Главный тренер «канониров» Микель Артета в первую очередь хочет усилить линию полузащиты, приоритетным вариантом является Деклан Райс из «Вест Хэма». «Арсенал» также планирует купить защитника и нападающего. Рулевой и руководство клуба не собираются делать слишком дорогие покупки.