Стало известно, каков будет трансферный бюджет «Арсенала» летом

Бюджет «Арсенала» на летние трансферы составит около 150 миллионов евро.
Данная сумма включает в себя средства клуба и доходы от продажи футболистов. Главный тренер «канониров» Микель Артета в первую очередь хочет усилить линию полузащиты, приоритетным вариантом является Деклан Райс из «Вест Хэма». «Арсенал» также планирует купить защитника и нападающего. Рулевой и руководство клуба не собираются делать слишком дорогие покупки.
Нога Месси, по арабским меркам, дороже годового бюджета Арсенала))
Нога Месси, по арабским меркам, дороже годового бюджета Арсенала))
Неужели так сложно один раз максимально вложиться в команду?! Тем более Артета вернул команду в ЛЧ....а что толку если усиления должного не будет??? Нас не хватило на концовку этого сезона из-за должной глубины состава, а теперь нам предстоит играть вЛЧ, и этого состава точно не достаточно!!! Зачем позориться в ЛЧ и отвлекаться от АПЛ?!
Нам нужно как минимом 4 игрока высокого уровня для ротации и конкуренции, а они 150 лямов дают....да там один Райс 100+ будет стоить..... эээээх Кронке Кронке....
Неужели так сложно один раз максимально вложиться в команду?! Тем более Артета вернул команду в ЛЧ....а что толку если усиления должного не будет??? Нас не хватило на концовку этого сезона из-за должной глубины состава, а теперь нам предстоит играть вЛЧ, и этого состава точно не достаточно!!! Зачем позориться в ЛЧ и отвлекаться от АПЛ?!
Нам нужно как минимом 4 игрока высокого уровня для ротации и конкуренции, а они 150 лямов дают....да там один Райс 100+ будет стоить..... эээээх Кронке Кронке....