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Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ

вчера, 19:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил дисквалификацию на один матч.

Причиной этого являются комментарии, которые специалист сделал в отношении арбитра Пола Тирни после игры с «Тоттенхэмом» 30 апреля (4:3). Также наставник будет оштрафован на 75 000 фунтов. Решение о дисквалификации на ещё одну встречу приостановлено при условии, что не будет повторных нарушений.

Клопп пропустит поединок с «Астон Виллой» в рамках 37-го тура АПЛ, который пройдёт 20 мая на «Энфилде».

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qupevkzwd3v6
qupevkzwd3v6
вчера в 21:30
Не думаю что он от этого наказания он станет меньше прыгать и скакать возле футбольного поля
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Прямо-таки из-за плинтуса высунуться не дают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:34
Так там ребята из футбольного "Смерша" покруче нашей дисциплинарной комиссии!
75 тыщщщ. как с куста состригли!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:13
Да уж крепко его "фунтом стукнули" за несдержанность.
Гость
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