Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ

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вчера, 19:57

Главный тренер «Ливерпуля» получил дисквалификацию на один матч.

Причиной этого являются комментарии, которые специалист сделал в отношении арбитра после игры с «Тоттенхэмом» 30 апреля (4:3). Также наставник будет оштрафован на 75 000 фунтов. Решение о дисквалификации на ещё одну встречу приостановлено при условии, что не будет повторных нарушений.