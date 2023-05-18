Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил дисквалификацию на один матч.
Причиной этого являются комментарии, которые специалист сделал в отношении арбитра Пола Тирни после игры с «Тоттенхэмом» 30 апреля (4:3). Также наставник будет оштрафован на 75 000 фунтов. Решение о дисквалификации на ещё одну встречу приостановлено при условии, что не будет повторных нарушений.
Клопп пропустит поединок с «Астон Виллой» в рамках 37-го тура АПЛ, который пройдёт 20 мая на «Энфилде».
75 тыщщщ. как с куста состригли!
75 тыщщщ. как с куста состригли!