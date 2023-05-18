КДК РФС оштрафовал «Динамо» за неявку Йокановича на пресс-конференцию

КДК РФС принял решение оштрафовать «Динамо» на 50 тысяч рублей за неявку экс-тренера команды на пресс-конференцию после матча с «Ахматом» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц дал комментарий по теме:

Йоканович не принял участия во флеш-интервью и пресс-конференции. КДК принял решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей. Он систематически покидал пределы технической зоны, а на 44-й минуте вышел на поле. Здесь два штрафа — лично Йокановичу 30 тыс. рублей, а за выход на поле клуб «Динамо» оштрафован на 20 тыс. рублей.