Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

КДК РФС оштрафовал «Динамо» за неявку Йокановича на пресс-конференцию

вчера, 15:34

КДК РФС принял решение оштрафовать «Динамо» на 50 тысяч рублей за неявку экс-тренера команды Славиши Йокановича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц дал комментарий по теме:

Йоканович не принял участия во флеш-интервью и пресс-конференции. КДК принял решение оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей. Он систематически покидал пределы технической зоны, а на 44-й минуте вышел на поле. Здесь два штрафа — лично Йокановичу 30 тыс. рублей, а за выход на поле клуб «Динамо» оштрафован на 20 тыс. рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКДК РФС оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Химками»
Сегодня, 12:27
Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ
Вчера, 19:57
Игрок Молодёжной лиги бросил в арбитра бутылку
Вчера, 16:54
ОфициальноФорвард «Брентфорда», которым интересуется «Челси», отстранён от футбола
17 мая
Помощник Моуриньо дисквалифицирован на три еврокубковых матча
13 мая
Шапи дисквалифицирован на 10 матчей в Израиле
12 мая
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:34
А причём тут Динамо ? Йоканович систематически покидал пределы тех. зоны. А потом видно вышел и с "концами"...)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:21
Ещё надо выписать штраф за то, что вообще таких тренеров берут.
m6y3nkxj27x2
m6y3nkxj27x2
вчера в 17:02
Это сейчас точно не самая глобальная проблема у Динамо
64zhv3dkd7ww
64zhv3dkd7ww
вчера в 16:42
Дисквалификации применять надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:07
Не он первый и не он последний !)
Тем более что он покидает клуб.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 