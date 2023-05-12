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Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительных санкций

сегодня, 17:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к защитнику «Спартака» Алексису Дуарте за грубую игру в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Дуарте был сегодня на заседании, вместе с ним приехал руководитель юридической службы и пресс-атташе Дмитрий Зеленов. Посмотрели видео, послушали. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической. Он пропустит только одну игру.

Футболист получил прямую красную карточку после видеопросмотра (VAR).

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Все комментарии
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 22:52
Вот только непонятно кто от этого в выигрыше? Спартак или его соперники? Но как мне кажется , то точно не сам Дуарте.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 22:24
"Он всё равно на поле бесполезен!",-решила суровая инстанция.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:24, ред.
Парень уж наверное билет в Парагвай купил...в предвкушении отпуска из-за дисквалификации......а тут бац...наш беспощадный КДК.....со своей добротой....
И облом обломыч...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:11
Неожиданно прямо. А может просто не вовремя?). У Соболя ЖК висит вроде бы, как капкан, или петля. Подведут, в аккурат подведут. Осторожно Соболь!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 18:57
Надеюсь во Франции дисквы не сокращают, как было с Дзагой и с Акинфеевым, попадали под сокращение помнится. Чего опасались? Гнева ЕЛГ.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:42
Для сравнения во Франции в Лиге1, за аналогичную красную дают 5 матчей без вариантов. В других топ лигах не менее 3-х. Но мы идем своим путем. Опасаемся гнева Заремы.
drug01
drug01 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:40, ред.
Всё сделал вовремя...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:37
Вину признал, искренне раскаялся, а повинную голову, как говорится, и меч не сечет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:30
Разумное решение Фемиды!
Товарищ примерный!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:20
Легко отделался.
Гость
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