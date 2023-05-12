Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительных санкций

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сегодня, 17:15

КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к защитнику «Спартака» за грубую игру в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом в пятницу сообщил глава комитета .

Дуарте был сегодня на заседании, вместе с ним приехал руководитель юридической службы и пресс-атташе Дмитрий Зеленов. Посмотрели видео, послушали. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической. Он пропустит только одну игру.