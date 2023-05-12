Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительных санкций

КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к защитнику «Спартака» Алексису Дуарте за грубую игру в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Дуарте был сегодня на заседании, вместе с ним приехал руководитель юридической службы и пресс-атташе Дмитрий Зеленов. Посмотрели видео, послушали. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической. Он пропустит только одну игру.
Футболист получил прямую красную карточку после видеопросмотра (VAR).
И облом обломыч...
И облом обломыч...
Товарищ примерный!
Товарищ примерный!