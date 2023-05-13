Помощник Моуриньо дисквалифицирован на три еврокубковых матча

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сегодня, 10:00

Помощник тренера «Ромы» был дисквалифицирован УЕФА на три игры за агрессивное поведение во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» в апреле.

Тогда Фоти ударил мексиканского нападающего голландской команды Сантьяго Хименеса.

Ассистент Моуриньо отбыл первую игру дисквалификации в четверг вечером в матче против леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы. Фоти, таким образом, не сможет помогать «Особенному» и в ответной встрече, а также в финале, если «Рома» туда пробьется.