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Помощник Моуриньо дисквалифицирован на три еврокубковых матча

сегодня, 10:00

Помощник тренера «Ромы» Жозе Моуриньо Сальваторе Фоти был дисквалифицирован УЕФА на три игры за агрессивное поведение во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Фейеноорда» в апреле.

Тогда Фоти ударил мексиканского нападающего голландской команды Сантьяго Хименеса.

Ассистент Моуриньо отбыл первую игру дисквалификации в четверг вечером в матче против леверкузенского «Байера» в полуфинале Лиги Европы. Фоти, таким образом, не сможет помогать «Особенному» и в ответной встрече, а также в финале, если «Рома» туда пробьется.

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Все комментарии
gjna5ffctkze
gjna5ffctkze
сегодня в 12:08
Какой коуч такой и ученик
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:34
Не мог же просто так дать затрещину!?
Выпросил!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:02
Молодец показал команде что он с 5ими!
Гость
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