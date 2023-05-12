Шапи дисквалифицирован на 10 матчей в Израиле

Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов дисквалифицирован на 10 матчей.
В конце матча с «Маккаби» из Хайфы (2:1) в 33-м туре чемпионата Израиля произошла потасовка с участием игроков обеих команд, в ходе которой футболист дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизу. Россиянин позже извинился перед хавбеком.
Самую большую дисквалификацию получил Бассам Зарора — на 15 игр. Также санкциям подверглись другие футболисты, некоторые были дополнительно оштрафованы финансово.
«Маккаби» должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч шекелей, а «Хапоэль» — 85 тысяч. Кроме того, с клубов сняли по 3 очка.
Шапи выступает за израильскую команду на правах аренды из «Краснодара».
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Кто в теме, тому шалом ))