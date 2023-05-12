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Шапи дисквалифицирован на 10 матчей в Израиле

сегодня, 19:29
ХапоэльЛоготип футбольный клуб Хапоэль (Беэр-Шева)2 : 1Логотип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)МаккабиМатч завершен

Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов дисквалифицирован на 10 матчей.

В конце матча с «Маккаби» из Хайфы (2:1) в 33-м туре чемпионата Израиля произошла потасовка с участием игроков обеих команд, в ходе которой футболист дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизу. Россиянин позже извинился перед хавбеком.

Самую большую дисквалификацию получил Бассам Зарора — на 15 игр. Также санкциям подверглись другие футболисты, некоторые были дополнительно оштрафованы финансово.

«Маккаби» должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч шекелей, а «Хапоэль» — 85 тысяч. Кроме того, с клубов сняли по 3 очка.

Шапи выступает за израильскую команду на правах аренды из «Краснодара».

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Все комментарии
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:57
Ну какая бомба? Так обычная гопота кавказская..
Mozhay
Mozhay
сегодня в 21:00
Хоть так прославился.
dok66
dok66
сегодня в 20:50
Как то он не по мужски - дал пощечину , отсюда и 10 матчей . Просто бы подержался за лицо ис казал пару ласковых - получил бы 5 матчей .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:35
Когда Шапи играл за "Краснодар", во всём его облике и поведении чувствовалась бомба замедленного действия. Не хватало только подожжённого фитиля, чтобы она взорвалась. В Израиле к этому фитилю поднесли спичку.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:18
И стоит ли теперь с ним подписывать контракт?
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 20:01
"Над арабской мирной хатой - гордо реет... Сулейманофф :)
Кто в теме, тому шалом ))
Варвар7
Варвар7 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 19:55
Ага, на 10 матчей...)
memphis
memphis
сегодня в 19:50
Надо продлевать контракт)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:37
Не хило он в аренду заехал . Помог клубу от души !)
Гость
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